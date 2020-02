Un pestiño menos

La oportunidad es única. Cargarse la Pestiñada sería un éxito rotundo para esta ciudad otrora culta y señorial. Un evento hortera menos que tendríamos que soportar la gente de orden. De suspenderse finalmente, saludaría con cortesía y educación al presidente de la peña Los Dedócratas, Martín Periñán, en caso de encontrármelo por la calle. Es más, le daría hasta un casto beso en la mejilla derecha. ¡Genio! Ha hecho usted lo correcto, hombre de bien. Ya no queda margen para organizar este evento. Las cosas se hacen bien y con tiempo. Pero, claro, estas dos premisas no forman parte de la manera de actuar habitual de este Ayuntamiento. No ceda ante el interés del equipo de gobierno, con Doña Profidén al frente, de celebrar esta festividad contra viento y marea en un nuevo acto de populismo barato y cateto. Dice ella que Periñán no piensa en los hosteleros que esa noche aprovechan el tirón de la Pestiñada para hacer caja. ¿En qué mundo vive Lola, Lolita la Piconera? Los desarrapados que acuden a estas celebraciones no tienen ni para una menta poleo. Tiesos sin Fronteras, se llama su ONG. Hágase el loco, Martín. Por el bien de todos. Así evitaremos esas colas de personas con abrigos raídos, leggins apretados y dientes salteados matándose por coger ¡un pestiño! el 8 de febrero. Y acabaremos con esa imagen vergonzosa en la plaza de San Francisco, que solo debe llenarse para ver salir la hermandad de la Vera-Cruz, ejemplo de señorío y rigor.