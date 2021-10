Como perros y gatos

Los dichos populares unas veces aciertan y otras, no. Suponemos, o se supone que los perros y los gatos se llevan fatal, se llevan a matar. Eso puede ser cierto o no, depende.

Por ejemplo, un amigo mío tenía una perra alsaciana tan fiera como cariñosa. Esta perra permitía que el gatito mil leches de la casa durmiera la siesta sobre su barriga, cuando ella se tumbaba plácidamente en el jardín bajo los rayos del sol chiclanero. En cambio no consentía que los gatos ajenos al ámbito familiar asomasen los bigotes por encima de la tapia, porque se los cargaba de un salto. La perra era muy territorial y en cierta ocasión se liquidó una docena de pavitos, que, procedentes de la casa vecina, se habían colado en sus dominios. Esta perra practicaba la acepción de gatos, como nosotros practicamos la acepción de personas.

Echarle la culpa al gato, o al perro, es una mala costumbre en la que caemos con frecuencia, porque estimo que somos en realidad los humanos los que siempre andamos a la greña por un motivo o por otro. Nos encanta pelearnos, necesitamos enemigos y, si no los hay, nos los inventamos.

Hace pocos días tuve el gusto de asistir a la presentación de un estupendo libro de mi amigo Quino sobre la Guerra de la Independencia, Guerra Peninsular o Guerra de Liberación (cada cual que elija la denominación). Una de las cosas que me llamó la atención en el discurso de mi amigo fue el hecho de que los españoles de entonces se hubieran visto obligados a cambiar de amigos y enemigos en un periquete. Primero nuestros amigos eran los franceses y nuestros enemigos eran los ingleses. Pues no: ahora resulta que los ingleses son amigos y los franceses enemigos acérrimos. ¡menudo lío!

Claro que con los nuevos amigos también había sus más y sus menos, ya que los militares de uno y otro ejército aliado solían ponerse como hoja de perejil a la primera de cambio; los de las Juntas con los de la Regencia, idem de idem y así sucesivamente. Lo que aprendí yo en ese libro.

Pues, sin irse tan lejos, comprobamos que en la penosa Guerra Civil y en el bando legítimo, el republicano, los anarquistas se llevaron muy mal con los comunistas; éstos, los stalinistas, que lo eran mal que les pese, no podían ver a los trostkistas del POUM, odio que llevaron hasta el asesinato. Así les lució el pelo a nuestros republicanos, gracias a esta pugnacidad interna tan estúpida.

Pues aún más cerca: leo en la prensa que la coalición de izquierda gobernante en España no pierde ocasión para embroncarse en cuanto surge la ocasión.

Cualquier ocasión parece buena para que salten las chispas: la reforma laboral, lamentable culebrón que no halla desenlace, pese a que su derogación es con toda claridad urgente e imprescindible. La cuestión de la vivienda, una necesidad perentoria que, por añadidura, exige la Constitución. Desacuerdo, más desacuerdo; y, si no, la ridícula y lamentable cuestión del escaño birlado al diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

Preciso es afirmar que la izquierda española es especialista en el fratricidio, el gusto por matarnos entre nosotros es histórico y presente en cualquier ámbito territorial. Por añadidura, tengo la impresión de que la derecha, siempre tan envidiosa, se ha aprendido la lección y a su vez se buscan sus buenas rencillas internas: que si que Casado, que si Díaz Ayuso.

Lo que parece claro es que el mejor enemigo, el enemigo que más gusta es el más inmediato. Sin desdeñar por ello al enemigo distante.

Los del pueblo vecino suelen ser unos malos bichos, completamente detestables. Valdebragas de Arriba es excelente, maravilloso en todos los sentidos; en tanto que Valdebragas de Abajo, que dista unos pocos kilómetros, es compendio de vicio y maldad. Por supuesto el Santo Cristo del Guantazo, patrono nuestro, es infinitamente más milagroso que el Santo Cristo del Bofetón, patrono de ellos. Hasta ahí se puede llegar.

En ese crisol de virtudes: perseverancia, esfuerzo, control, que es el deporte, la noble rivalidad deviene en enconados odios con mucha frecuencia: hay quien es merengue por odio al colchonero, o es del River por asco del Boca. A veces ese ir a la contra pude alcanzar desenlaces trágicos, como se ha demostrado con demasiada frecuencia.

¿Y qué me dice usted de los odios en familia? Y no me refiero a odios entre familias hostiles, como las explotadas por el cine y la literatura, familias mafiosas y similares, no: son mucho más interesante las rencillas internas por una herencia, por un desdén, por cualquier quítame allá esas pajas. Creo que el mejor sistema para que una familia acabe como el rosario de la aurora es la creación de una empresa familiar. Casi nunca falla.

Y luego decimos de los perros y los gatos. Ya, ya…