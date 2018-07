De peregrinaciones y caminos Jacobeos

La experiencia de la peregrinación trasciende las culturas y las religiones, ha sido una constante de nuestra especie desde los albores de la humanidad, que nos define como homo viator siempre en una especie de perpetuum mobile a la búsqueda no solo de las bendiciones e indulgencias sino también del conocimiento de nuevas culturas y de la communitas con los peregrinos del Camino. En nuestra cultura occidental actual es relevante la peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago, cuyo descubrimiento a comienzos del siglo IX permitió un trasvase cultural desde Europa a la Península Ibérica que propició la entrada de estilos arquitectónicos románico y gótico principalmente, así como de órdenes monásticas (cluniacenses, cistercienses…). Los peregrinos de Andalucía que quieren llegar a Santiago suelen, en su mayor parte, desplazarse en medios de transporte hasta el Camino Francés o a cualquiera de los alternativos que desde hace años están surgiendo (Primitivo, del Norte, Sanabrés, Portugués, etc.).

Otra opción es el Camino de la Plata, que discurre desde Sevilla a Astorga a través de lo que fue en tiempos romanos la Vía de la Plata, cuyo trazado inicial conectaba las ciudades de Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga), aunque en tiempos recientes dicha denominación se utiliza para unir Gijón con Sevilla. Dicha Vía está descrita ya en el Itinerario Antonino (s. III d.C.): Iter ab Emerita Asturicam. Para los peregrinos procedentes de las tierras del sur peninsular existen dos posibilidades cada vez más frecuentadas: una sería la mencionada Via Augusta, en el tramo comprendido entre Gades e Hispalis, es decir, Cádiz y Sevilla; otra, el denominado Camino Mozárabe, que une el oriente andaluz (Almería) con la ciudad pacense de Mérida, la Emerita Augusta romana.

La Vía Augusta es la calzada romana más larga de Hispania con una longitud aproximada de 1.500 kms que discurrían desde los Pirineos hasta Cádiz, bordeando el Mediterráneo. Pasada la Cordillera, continuaba en la Via Domitia a través de la Galia Narbonense hasta llegar a la Ciudad Eterna. Su nombre original fue el de Vía Augusta Julia, en honor a los emperadores Julio César y Augusto, quienes intervinieron en su construcción a finales del s. I a. de C. Recientemente se ha descubierto en la localidad jiennense de Mengíbar el lugar donde estuvo emplazado el llamado Arco de Jano Augusto, la puerta a la Bética. Miliarios de esta calzada pueden observarse en el Patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba con la inscripción: A Baete et Iano Augusto ad Oceanum (Desde el Betis y el Jano Augusto hasta el Océano), es decir hasta Gades. El Camino Jacobeo denominado Vía Augusta parte de la ciudad de Cádiz para dirigirse (siguiendo la flecha amarilla) a través de su Bahía por San Fernando y Puerto Real hasta El Puerto de Santa María, Jerez, El Cuervo, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Alcalá de Guadaíra para finalizar en la Catedral, donde enlaza con la Vía de la Plata. Por su parte, el Camino Mozárabe recorre las provincias orientales de nuestra Comunidad andaluza: Almería, Granada, Jaén (provincia donde enlazan los ramales de Jaén y Málaga), Córdoba y Badajoz, finalizando en Mérida.

La Vía Augusta hace años que está teniendo una notable revalorización desde el punto de vista jacobeo, como lo muestra el creciente número de peregrinos que acuden a la capital gaditana para iniciar su recorrido. Asimismo, contribuye también al auge tanto del Camino de la Plata como de la Vía Augusta la saturación, especialmente en ciertas fechas, que están sufriendo otras vías jacobeas, fruto de la difusión mundial que están recibiendo. Y también, el hecho de que en períodos invernales su climatología sea bastante benigna. Igualmente están promoviendo de manera muy notable la difusión del Camino entre Cádiz y Sevilla dos asociaciones de nuestra provincia: la Asociación Gaditana Jacobea Vía Augusta de la ciudad de Cádiz y la Asociación de Amigos del Camino de El Puerto de Santa María, cuya labor de información, divulgación, fomento, señalización, investigación y de colaboración con las Administraciones, está posibilitando la puesta en valor de este importante Patrimonio Cultural Intangible que devuelve a la ciudad de Cádiz a sus orígenes romanos al recuperar para la ciudadanía la antigua calzada que unía Gades con Hispalis, como inmortalizaron los famosos Vasos de Vicarello. Sería deseable que esta importante empresa conjunta sirva como llamada a todas las Administraciones implicadas en su trazado (ayuntamientos, diputaciones, organismos estatales) para una eficaz y coordinada colaboración mutua que redunde en una mejora de la información al peregrino, colocación de hitos, señales en las carreteras, creación de albergues e infraestructuras, etc. En fin, difundir y poner en valor nuestro rico patrimonio cultural. Otras Comunidades del Estado han sido sensibles a esta oportunidad de valorización y debemos de tomar nota. Es otra opción para vertebrar la Provincia y la Comunidad Autónoma.