Sí, Sergio González, ha sido un penalti de cachondeo, tú lo has dicho, una vainada más de ese “sexador de pollos” como satiriza el maestro Alfredo Relaño, que también recibe el nombre de var; aunque uno sospecha que alguno o todos en el var acaban de llegar del bar de la esquina con una copita de ajenjo de más y demás. Sí, Sergio González, ha sido un penalti de cachondeo, tú lo has dicho y esta vez te doy toda la razón. Quizá esté escrito y publicado todo lo que a continuación podrá el amable lector del decano Diario leer. Sí, Sergio González, ha sido un penalti de cachondeo. Porque Momo, perdona la confianza, querido, que jugó su mejor partido de amarillo, quizá ni toque la bola. Y la prueba de ello es que ésta no se desvía de su trayectoria, que iba directamente afuera. Porque jamás, si no la toca el espigado africano, habría acabado dentro de la puerta del colosal Ledesma. Por cierto, qué dos paradones hizo el argentino. Ése sí que hace manos en el área todos los partidos. Gloria a Conan. Y a su suplente David Gil, el Manolín Bueno del Glorioso bajo/entre palos. Sería titular en muchos equipos de primera. Ánimo, David.

Sí, Sergio González, ha sido un penalti de cachondeo. Porque el “sexador de pollos”, que creíamos todos que iba a arreglar el arbitraje español, un arbitraje que nunca ha alcanzado, for example, la competencia del inglés, pocas veces es un complementario eficiente. El Divino Calvo, Rafael el Gallo, apodo que me vale asimismo para nombrar a Alfredo Di Stéfano, siempre dijo, el madridista, que perpetuamente quería le fallaran árbitros ingleses. ¿Sabría de fútbol uno de los héroes del siete a tres de la final de la Copa de Europa? Hablo de Hampden Park, hablo de Glasgow, hablo de 127.000 espectadores, hablo de Puskas. Él y el argentino se dieron una colosal merendola frente a los inventores de la salchicha. Por eso digo que si eran malos y siguen siendo malos por lo general lo juececillos futboleros de este país que todavía se llama España, han empeorado tras la implantación de ese invento auxiliar utilísimo que debió ser el var. Sí, utilísimo, está bien escrito.

Pero lo útil no tiene por qué ser bueno. Depende del uso que hagamos de lo útil. Un cuchillo es útil en la cocina; pero no es bueno cortando la yugular del vecino. Porque lo útil no puede ser mejor que la inteligencia humana, que el mismo ojo humano. Porque lo útil, el var, no se creó como corrector de árbitros, o como un “pito, que si lo hago mal, ya me avisará el del var”, sino para ser un eficaz instrumento puesto al servicio de la capacidad de los jueces. Se imaginan que los jueces de verdad, los de los juzgados, dispusieran de un var…