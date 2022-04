El peligro de los ultras

En democracia todo el mundo posee el derecho a tener sus ideas, por muy extremas o peregrinas que sean, y por ende a presentarse electoralmente con ellas en los comicios públicos. Ya sean estalinistas o fascistas siempre y cuando respeten la Constitución aprobada por el pueblo. Dicho esto me preocupa que en nuestros lares vayan aumentando los ultras tanto de derecha como de izquierda. Me preocupa porque los oigo, los veo, los palpo. A veces tienen razón cuando ven actitudes o programas que en verdad son escandalosos y la reacción lógica es oponerse vehementemente a ello.

Mas hay que pensar que la historia se olvida y que igualmente esto pasó varias veces antes y de resultas originaron enfrentamientos muy duros y muy dramáticos, porque cuando se baja una cuesta es muy difícil que funcione el freno si no está bien entrenado o preparado. En principio es muy frecuente que en la juventud se sea más drástico, más extremista, y conforme van pasando los años, el ánimo se va suavizando y moderando. Pero esto hoy día no es muy frecuente porque persisten las contundencias, las posiciones numantinas.

Hay que recordar, cómo no, la célebre frase de Groucho Marx: "Estos son mis principios, pero si no le gustan los cambio". Son sus célebres frases que hay que interpretarlas como de quien viene en plan cómico o super filosófico. Mas no está mal meditar que como producto del diálogo o razonamientos puede uno moderar e incluso cambiar de opinión. Porque permanecer toda la vida en un pensamiento o creencia sin haber podido constatarla con otras es en todo caso de dudosa verdad.

Allá por los comienzos de la democracia nos enseñaban que no gastáramos tiempo ni labia con los cabezas duras, fueran de derecha o de izquierda, que era para nada. Sí lo que hiciera falta, tiempo, tesón, esfuerzos de todo tipo, para quienes admitieran diálogo y comprensión, porque era factible intercambiar ideas, pensamientos y en definitiva lograr al menos respeto mutuo y madurez por ambas partes. Y con el tiempo y mi experiencia, veo y sé que tenían toda la razón del mundo. No pretendo con estas líneas ahondar en improperios ni en convertir a los numantinos de izquierda o de derecha, sino intentar que las mentes sean permeables y admitan el rocío tempranero de otras ideas.

P/D. La Catedral. Aunque no venga a cuento con el tema, la noticia del miércoles santo en la Catedral de Cádiz me ha extrañado muchísimo. La Catedral es la casa de Dios y la de nosotros, sus hijos. Que se construyó con el dinero y la aportación de todos los gaditanos inclusive de los pueblos, que para ello en su tiempo había dos impuestos, uno para la Catedral y otro, pie de mitra, para el obispo. Si está lloviendo durante las procesiones, puede y debe entrar todo el mundo. Y si por mor de la aglomeración quedan unos plásticos tirados o se rompe un banco, pues como si pasara en tu casa con tus niños. En todo caso se pide ayuda a las hermandades directivas y penitentes para que ayuden. Y no ocurre nada. Se arregla y punto. Suena que esta protesta… por lo visto el muy estimado señor obispo no tiene enmienda… que sería el colmo.