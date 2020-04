Un peligro para el Cádiz

En España se empieza a hablar de la desescalada de los confinamientos, pero eso no significa que las competiciones deportivas vayan a reanudarse en un plazo cercano. Más bien parece lo contrario. A medida que se conocen las circunstancias de los desplazamientos y contactos, se observa que será más difícil permitir los partidos de fútbol profesional. No podrán mantener las distancias de seguridad. Pero lo más grave es que hay otros factores de riesgo (y muy claros) para contagios. Arriesgarían a los futbolistas, técnicos, directivos… y sus familias. Por eso, actualmente, los tiras y aflojas entre la LFP, la RFEF, el CSD y la AFE no encuentran puntos de acuerdo.

Hay algunas cuestiones que se están viendo venir. Por ejemplo, esta temporada no habrá más partidos desde Segunda B a las categorías inferiores. En el fútbol profesional hay otras repercusiones. Javier Tebas dice que, en el caso de ser suspendida la competición, habría ascensos y descensos. Eso nos da una pista sobre una posibilidad de la que se habla poco, pero que puede ocurrir, y que condicionaría el futuro del Cádiz CF.

Me refiero a la decisión de que las competiciones de Primera y Segunda se reanuden a principios de junio, como pretende la LFP, pero que fueran suspendidas dos o tres semanas después. En el fútbol profesional compiten 42 clubes. Son más de 2.000 personas en situación de riesgo directo, sin contar a los árbitros y otros indirectamente relacionados. En las actuales condiciones (la pandemia va a menos, pero en España nos anunciaron ayer 288 muertos y lo consideran un éxito), se mantiene un amplio margen de posibilidades de contagiados en el ámbito del fútbol, en cuanto reanuden los partidos y los desplazamientos.

¿Cuándo llegaría el primer contagio del fútbol? Ese sería el momento de acabar y de dar por suspendidas las competiciones. Pero, atención, en ese momento habría otra clasificación. A la actual se le sumarían los puntos conseguidos hasta el supuesto frenazo definitivo que comentamos. Si el Cádiz arranca mal, se podría quedar fuera de los puestos de ascenso en esas dos o tres hipotéticas jornadas. Y se aplicaría la clasificación del momento de la suspensión.

Con ello quiero advertir que, aunque falten 11 jornadas de Liga, podría ocurrir que sólo disputen algunas, muy pocas. Por consiguiente, sería decisivo ganar esos dos o tres primeros partidos para que el Cádiz mantenga su posición de privilegio. Al reanudar los entrenamientos, Álvaro Cervera debe valorar esa posibilidad.

Algunos creen que influirá la decisión de otros países. De las cinco grandes ligas europeas, la única que se podría reanudar con ciertas garantías es la Bundesliga, porque Alemania es uno de los países que mejor ha gestionado el coronavirus. En España e Italia es desaconsejable, y en Francia e Inglaterra tampoco es seguro.

Pero en España se mueven poderosos intereses (económicos y deportivos) para reanudarla de mala manera. En Primera podrían cambiar el título de campeón, los clubes para la Champions, los descensos y los ascensos. Por eso, la hipótesis de dos o tres partidos y suspenderla está ahí. Debe tenerla el Cádiz muy en cuenta.