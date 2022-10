Europa ha abusado de África durante siglos, primero con los miles y miles de esclavos y luego esquilmando sus riquezas, minerales… Ahora África vive en la pobreza y en muchos casos bajo la dictadura de jefezuelos, en un ambiente de pobreza, hambre y sed… Un español que tiene negocios en Liberia me cuenta las barbaridades de las llamadas Tanibet musulmanas donde se maltrata a los chavales. Europa mira para otro lado con la simple excusa de "aquí también se pasa hambre" Leche y picón digo yo.

Vivía en un pequeño pueblo del Centro africano, allí todo era miseria. Los chiquillos iban por la calle y cogían o robaban lo que podían llevarse a la boca. A veces se alimentaban de higos chumbos pese a que luego tenían problemas intestinales. El jefe de la tribu vivía mejor, tenía hasta tres mujeres en su casa, pero decía y pregonaba que no tenía medios para socorrer a la chiquillería. No había ya ni pájaros, porque el chaval había aprendido a subir a los árboles, donde estaban los nidos y se comía los huevos y hasta la pájara si la pillaba descuidada. Incluso solía hablar con alguna muchacha de su edad y congeniaban pero suspiraban pensando que no había futuro alguno para ellos.

Era todos los días buscar y buscar, hasta en las basuras, para alimentarse aunque fuera de las cáscaras. En su tiempo se subía a una higuera o a un algarrobo, con cuidado de que su dueño no lo pillara porque era alimento para sus cerdos y saciaba su hambre con fruición. Abdul , que así se llamaba el chiquillo, era como todos los de su edad, jugaban, corrían, y buscaban el qué comer, porque en su casa no había nada de nada. Sobre todo con un primo suyo Saud y ambos buscaban en los huertos berenjenas, hibiscos, papas o maíz para saciar su hambre.

Había oído hablar de cómo muchos de sus convecinos se habían ido del poblado y atravesando llanuras y montañas de distintos lugares, habían llegado a la costa y a fuerza de mucho quebranto y compromisos, habían logrado pasar a Europa embarcado en una barquilla, patera o bote de diversa clase. Me cuentan que en Marruecos hay infinidad de negros pululando por las calles pidiendo las sobras para subsistir. Abdul hablaba con sus amigos y pensaban y pensaban que algún día ellos también lo intentarían. Y un día lo hicieron, junto a un grupo de vecinos pasaron fronteras y fronteras, valles y llanuras y llegaron a la costa. Una patera donde embarcaron quince o veinte. Y a la mar. Hubo de todo, viento en popa, buen tiempo y luego un levantazo de aúpa, que la barca se hendía o se llenaba de agua pese a la achique de todos los embarcados. Y así mucho tiempo y muchas olas y muchas millas para acá y apara allá. Hasta que no se pudo más, un oleaje impetuoso que llenaba de agua la patera sin posibilidad de vacíe. Y cayeron al agua unos pocos y luego otros y el chiquillo se agarraba como un loco al palo de la vela. Mas al fin cayó al agua, él y los demás. Nadaron lo que pudieron. Abdul, tragó agua, más y más, se mareó, se hundió, flotó, avanzó hasta que ya fatigado y exhausto, se dejó hundir… Allí acabó su sueño, allí acabó su esperanza, allí acabó su vida.

P/D Al día siguiente sólo quedó en la prensa la noticia "una patera hundida y muchos ahogados". Eso fue todo. Abdul pudo haber sido tu hijo o el mío.