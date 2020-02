Y cuando desperté el dinosaurio todavía estaba allí... No me lo podía creer, pero así ha sido. Los antiguos principios, remotos como el Paleolítico, acechando tras el sueño de la libertad. Nos disfrazamos de demócratas, nos comunicamos en códigos binarios, nos soltamos la melena, acortamos nuestras faldas, dejamos sueltas las lenguas pero, en lo esencial, ahí sigue agazapado el viejo pensamiento, ese que se ha encargado de desprestigiar la defensa de los derechos humanos con el calificativo ofendiditos y que, sin embargo, no ha tardado ni medio minuto en rasgarse las vestiduras ante una simple mofa carnavalesca. Ni un paso atrás, os digo, queridos chirigoteros de ésta o aquella agrupación, porque en este Carnaval nuestro en Democracia nunca ha cobrado más sentido que ahora la burla, la sátira y el esperpento. Retorced lo rígido, cuestionad lo intocable, reíros de todo. Que el Carnaval retumbe hasta en Parque Jurásico.