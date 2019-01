Un paso adelante

El Cádiz ha pasado el Tourmalet liguero con buena nota. Aprobado alto, podríamos decir. De los últimos partidos solo se ha perdido, frente a los gallitos de la categoría, ante Osasuna y Málaga y en este último caso mereció bastante más el equipo de Álvaro Cervera. Ante el Dépor lo bordamos y ante el Granada se consiguió un meritorio empate. ¿Y lo que viene ahora es más fácil?. Pues según el entrenador cadista no. Y estoy de acuerdo. El Cádiz, históricamente, tiene esa particular condición de hacerlo muy bien cuando se espera lo peor y meter la pata cuando lo tiene todo a favor. Lo de hoy parece pan comido, porque tras el retorno cadista a Segunda hemos disputado cinco partidos ante los almerienses, con el resultado de cinco victorias. Pero ojo, que aunque las estadísticas digan que Almería es una plaza propicia para sacar los tres puntos ir allí relajado amparándose en eso es como pensar que no tienes que preocuparte por la salud porque según las estadísticas nunca te has muerto. Error grave. Y jugar ante los equipos que no son favoritos siempre tiene más peligro que hacerlo con los de arriba del todo. Inevitablemente bajas la concentración y con el relax llegan los goles del contrario. Y cuando te quieres dar cuenta ya es tarde para reaccionar. Y en esta división el ascenso solo está al alcance de los que crean en todos los partidos. En el fútbol, el que te mata es el enemigo medio bajo. Ante los grandes se contemplan malos resultados y la posibilidad de no cumplir objetivos. Ante los modestos no. Y de ahí que se den de vez en cuando esos resultados que todo el mundo tacha de sorpresa y que implican una explicación futbolística bastante más racional que sobrenatural. Y llegados a este punto y estando donde estamos, nos debe preocupar igual un equipo que otro. El Cádiz está demostrando que tiene calidad y nivel para pelear por el ascenso. Pues adelante. Lo de la permanencia está muy bien y era el primer objetivo. Pero a estas alturas de liga estamos a 17 puntos de los 50, con toda la segunda vuelta por delante. Que traducido resulta que nos basta con ganar seis partidos, de veintiuno que quedan, para asegurar esa permanencia otro año más. Y creo que llega el momento de empezar a ser ambiciosos. Los puntos hay que conseguirlos para las dos cosas, así que quién dijo miedo. En lo que coincidimos todos con el entrenador cadista es que si el objetivo es estar el año que viene en Primera, hay que sumar de tres en tres más a menudo.

Creo que el club vive el momento más dulce de los últimos años. Tanto en lo deportivo como en lo institucional, aparte de la lucha de poder recientemente solventada. Van para tres años de no solo ya no tener problemas serios de permanencia sino estar soñando con el ascenso durante tres temporadas seguidas. Tenemos un entrenador tan exigente que dice que el Álvaro Cervera jugador tendría problemas para ser titular con el Álvaro Cervera entrenador. Y hay plantilla. Así que es el momento idóneo para crecer. A por ello pues.