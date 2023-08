Andar tiene, además de consecuencias saludables, momentos para recorrer rincones escondidos, lugares que formaron parte de nuestra vida y hoy parecen olvidados. Eso me ocurre con el Paseo de la Victoria, el Parque de la Victoria, o ese rincón en donde acudía algunas veces vestido con pantalón corto para darle de comer a los patos de la rocalla.

Era tiempos en donde un señor vestido de marrón con una correa de cuero ancha atravesándole el pecho se paseaba bajo un sombrero de ala ancha, sobre todo vigilando que nadie hiciera daño a los patitos. Recuerdo el viejo surtidor de gasolina en uno de su laterales, cerca de un, hoy abandonado, quiosco de música.

La entrada, presidida por las cuatro estaciones hoy vuelva a estar completa, y la enorme fuente recobra vida. La capilla de los caminantes luce ahora limpia, aunque sea mejor no mirar el interior. La vieja Rocalla, sin embargo, no solo carece de agua, nadie se refugia en sus cuevas, supongo que por seguridad, hoy los patos ni se atreverían a salir, y no por el hambre de quienes quieran cogerlos.

El Puerto se lamenta del abandono de sus más emblemáticos lugares, y, sin embargo, lo único que le falta a la Victoria son gente, niños jugando, gente ofreciendo bebida, aunque sea en furgonetas de fin de semana con comida rápida. Le falta un merendero, le falta vida. Me pregunto, para que queremos zonas decentes, por qué exigimos limpieza, por qué anhelamos sitios para pasear… por qué nos quejamos, si tenemos en pleno extremo del centro, céntricamente situada para toda una zona habitada, un espacio natural. Por qué anhelamos que el Ayuntamiento de oportunidades para expresarnos y el viejo quiosco añora el ser ocupado. Quizás el miedo a que la Policía desaloje un concierto ilegal; quizás sea que dependemos tanto de un enchufe que no somos capaces de cantar a pulmón, o tocar una guitarra sin amplificador. Quizás sea solo el abandono, o la falta de wifi para los móviles. Quizás sea que nos olvidamos de lo cercano, huimos de nuestro pasado y solo recordamos cuando alguna verbena fracasa por falta de público.

Esa manida frase de que tenemos lo que merecemos en este caso no funciona, pues sin merecernos esta espacio ahí lo tenemos. Por mi parte seguiré paseando y llenándome de albero los pies mientras me refugio en la sombra de sus árboles, añorando poder sentarme a tomar un café.