Es el ruido y la furia. Por eso. Aquí no pasa nada. Digo que Loaiza se enteró de lo de Madrid (una forma elegante de decirlo, ¿no crees?) en su casa porque no sabía nada, digo que había estado investigando a la presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid la propia dirección nacional de su partido, ¿o lo sabía? Digo, ¿cuántos sabían "lo del hermano" de Ayuso? ¿Conocían que Teodoro había ordenado una investigación sobre Ayuso, su hermano, sus parejas, ex marido y el resto del círculo polar ártico? De nuevo el castillo de naipes. Y más silencio sobre la Isla, menos trabajo opositor, más dificultades para construir desde esa parte la ciudad necesaria. Ante esto, quiero decir, ante el gallinero nacional con la salida en tromba de la presidente de la Comunidad de Madrid diciendo que eso no se hace, eso no se dice y todo lo demás, pues el discurso sobre la Casería, o el Tranvía, o todo lo que hay que hacer, ¿en qué se queda? Un ejemplo elemental. Interesado en conocer el plano original de una vivienda de la ciudad, el ciudadano recibe el mensaje de que puede que sea imposible, ojalá que no, porque lo de los archivos municipales es para hacérselo mirar. No necesito decirte que esto no es de ahora, es más, López Garrido, sin estar del todo contento, lo está bastante más que hace medio año, porque se ha avanzado aunque, el ejemplo del plano buscado es indicativo. Y el archivero municipal es un gran profesional, no cabe duda alguna. Por eso lo de Madrid, este revuelo enorme, afecta a la vida de todos los españoles. Que se pueden encontrar con que todo va a más, todo va la división profunda y al obligado posicionamiento de la militancia y sus dirigentes. Yo con Casado, yo con Ayuso. La chispa, una comisión. Ay de los comisionistas, de ellos está siendo la debacle, el escándalo. Llegar a una presidencia institucional es mandar al paro a los comisionistas de la familia, a los que pasaban por allí. O que un día salte todo por los aires. Cuando lo que debería saltar por los aires en La Casería, La Bazán, El Tranvía y el trabajo de nuestras fábricas, los equipamientos, el día a día que como políticamente hablando. En esto pensaba estos días de ruido y furia en Madrid, capital de todos los ruidos, ciudad abierta y cerrada, equilibrio inestable casi siempre en donde se pone en duda la honra, la justicia y la redención. Habrá que levantarse de nuevo de esta caída, este bochorno inesperado e imprevisible. ¿Era de esperar en Ayuso? De Guatemala a guatepeor, está claro.