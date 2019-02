El paro, esa realidad

No ha empezado bien el año para el empleo en nuestro país. La ralentización de la economía ha dejado la peor cifra de desempleado desde el año 2013. Una vez finalizadas las fiestas navideñas el empleo vuelve a caer de una forma alarmante. Son datos que atestigua el empleo precario y temporal que existe en el actual mercado laboral. Y nuestra ciudad es testigo de la volatilidad del empleo.

Sabido es de la dificultad que tenemos los isleños para encontrar un empleo en nuestra ciudad. Prácticamente, salvo contratos de corta duración, es casi imposible que un joven pueda encontrar estabilidad laboral en su tierra. San Fernando se ha convertido en una ciudad con mucha, demasiada, dificultad para crear empleo. Sumamos 440 desempleados más y de nuevo sobrepasamos la barrera de los 11.000 demandantes de empleo. Son números que detrás tienen santo y seña. Jóvenes y no tan jóvenes. Familias detrás de las estadísticas. Las cifras asustan.

Empezamos el año con una situación que necesariamente tiene que servir para replantearse el futuro, porque el presente no da para más. De la ciudad me refiero. Las cifras de empleo suben con la temporalidad hotelera, lo que quiere decir que la mayoría de la empleabilidad se produce en las ciudades de nuestro entorno. Porque el empleo que produce la ciudad es en la hostelería y en el comercio ( que no hay mucho) y es precario, temporal. No hay iniciativa privada, aquí todo gira alrededor de lo público que de nuevo hace soñar a la ciudad. Bazán, se dice, se comenta, vuelve a ser la esperanza de La Isla. La bolsa de desempleo mira de nuevo a la mítica empresa isleña. No va a ser como antaño, pero sí puede darle un pequeño vuelco a la maltrecha economía de la ciudad. Por fin una pequeña esperanza.

Este es el presente. Presente que por cierto, que se sepa, no se ha debatido en el pleno de este martes. No es importante. Parece que el paro no afecta a nuestros representantes, no les interesa. Por lo menos no lo demuestran. Y estamos con unas elecciones encima de la ciudad. La ciudad necesita un debate sobre la creación de empleo. Y lo necesita ya. Ya sabemos que la misión del gobierno no es sustituir al empresariado. Pero si tiene la obligación de buscar, de poner en condiciones la ciudad para atraer grupos inversores. Fadricas, Polvorines, Janer, esperan decisión política o administrativa. Pero la espera ya desespera. Por el momento Janer, ya tiene dueño, la empresa Ten Brinke, experta en parques y centros comerciales. Su privilegiada ubicación reúne todas las bendiciones para liderar el despegue industrial y comercial de la ciudad.

La vía cultural que pretende transformar la calle Real, parece que empieza a tomar forma. El Museo Camarón, el Castillo, el Museo Naval, el centro de congresos, el Teatro y otros que ojalá sean pronto realidad puede generar en empleo. Todo esto está ahí, pero falta hacerlo realidad, hacerlo visible y sobre todo transformarlo en economía. Ahí, en la transformación, esta la clave. De momento, 90.000 euros se han destinado a la promoción cultural y turística de la ciudad.