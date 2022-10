Pues parece que sí que se puede

Pues tenía muchísima razón Sergio González cuando dijo, tras ganar en Valladolid, que el equipo se había quitado un carro de mierda de encima. Se esperaba que esas palabras se tradujeran en una mejoría de juego en el partido ante el Villarreal y así fue. Se vio un Cádiz muy distinto al de todas las anteriores jornadas, un equipo serio, organizado y con las ideas claras. Es cierto que sigue faltando esa pólvora en ataque, pero incluso así hubo alguna que otra ocasión para haberse llevado los tres puntos. Al final fue solo uno, pero de enorme mérito al haberse conseguido frente a un rival que estaba sexto en la clasificación y habiendo mostrado una mejoría de juego e imagen muy significativa.

Y a partir de ahora queda esa duda de qué Cádiz veremos en las siguientes jornadas. ¿El que hemos visto en el espantoso inicio de liga o este Cádiz que se asemeja más al del final de la temporada pasada? Pues yo creo sinceramente que, una vez encontrado el camino que se buscaba y habiéndose quitado de una vez la presión de conseguir una victoria, el Cádiz que vamos a ver es el Cádiz al que Sergio González nos tuvo acostumbrados desde que llegó al banquillo. Un equipo bien plantado en el terreno de juego y consciente de sus posibilidades. Y sobre la falta de puntería arriba el entrenador del Cádiz dice que nuestro poder goleador no es inferior a ninguno de los equipos que pelean con nosotros por mantenerse en la categoría. Y creo que tiene razón porque, aunque algunos de los equipos de abajo lleva más goles que nosotros tampoco es que le estén sirviendo para mucho. Esto no consiste en marcar seis goles por partido si te meten siete. El fútbol consiste en marcar un gol más que el rival, aunque sea en la única vez que llegues a puerta. Es lo que sucedió en Valladolid y es lo que hay que hacer siempre. Sergio González también se ha manifestado sobre la bajada de nivel de alguna de las incorporaciones, como las de Ocampo o Bongonda. Ojalá que recuperen pronto el nivel que se espera de ellos, pero yo creo que el problema de este equipo no era, ni es, de fichajes, sino de actitud y de creer en que se puede. Es la biblia del futbol. Lo demás son extras y añadidos.

Ya dije que el que la base de la plantilla fuese la misma a la que Sergio sacó tanto partido desde su llegada me parecía más una virtud que un defecto de la plantilla. Si hay algo que la mejore, perfecto, pero que con lo que había se sacó petróleo y se consiguió la permanencia, que hubiera sido mas holgada si Sergio llega antes al banquillo. Seguro. A mí me gustó mucho el Cádiz que vi ante todo un Villarreal y espero que ante el Español se vea una versión todavía mejor del equipo.

Vamos a ser optimistas, que hay jugadores que están cogiendo ahora el nivel y queda mucha, pero mucha liga. Al lío, que ahora vienen dos partidos idóneos para despegar y alejar fantasmas, que para Halloween quedan tres semanas y ya habrá tiempo de asustarnos. O no. Que lo mismo los monstruos somos nosotros y no lo sabíamos.