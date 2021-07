Hay noticias que pasan desapercibidas para el gran público que a los semifrikis, sin embargo, nos llegan sin saber cómo. Descubro que ha muerto el actor William Smith, cuyo nombre a usted, querido lector o querida lectora, no le sonará o incluso le hará creer que tiene que ver con Will, otro actor, también apellidado Smith, pero más famoso. Pero si decimos que este William dio vida al personaje de Falconetti en la serie Hombre rico, hombre pobre, enseguida caerá en la cuenta. Con su parche en el ojo derecho, fue uno de los iconos de la televisión de finales de los 70. Y en Cádiz, cómo no, tan malvado personaje fue parodiado en el cuarteto 'Grandes relatos'. El recordado Pepe Scapachini hizo de Falconetti, mientras su hermano Paco era Poldark, el Masa hacía de Kunta-Kinte y el Peña representaba al emperador Claudio. "Con andares de chuleta y un parche de bicicleta sobre el ojo de cristal... el Falconetti", con música de chotis.