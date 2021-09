El papel de la comunicación

Analizaba, en mi columna, la semana pasada las reformas pendientes que tiene en la actualidad nuestro sistema constitucional. Me refería, evidentemente, a una reforma que en la actualidad ocupa el primer lugar en despropósitos, la Justicia. Una reforma pendiente, decía, desde la Transición española. Quizás ha existido y sigue existiendo miedo. Pero no solo tenemos necesidad de reformar lo público, también hay necesidad de poner orden en cuestiones privadas, que desde hace un tiempo se está desnaturalizando y que afecta a la credibilidad de una profesión que es imprescindible para la buena marcha de la política y por lo tanto del país. Me estoy refiriendo a la prensa. Las redes sociales han traído la inmediatez de las noticias, de la información. La globalización de la información es hoy imprescindible en un mundo donde todo está interrelacionado. Pero también las redes han traído un aire irrespirable, sobre todo en la política, de odio. Los comentarios sobre política se basan, en la mayoría, en el rechazo al contrario. El problema no es el desacuerdo, sino como se expresa ese desacuerdo. Y quizás debería ser la prensa la que debería poner orden en la información. Pero esto no es así. Pero si buscamos un culpable lo encontramos en las tertulias televisivas. Estas han convertido la política y la información en un espectáculo falto de objetividad y de credibilidad. Son culpables, por igual, los políticos que asisten y profesionales de la información que se prestan a este juego. Convertir los debates entre buenos y malos no ayudan para nada a formar una opinión. Los periodistas pueden tener una ideología, faltaría más, pero lo que no pueden perder nunca es la objetividad, la ética. Hay tertulias que nada mas ver al tertuliano ya se sabe lo que va a decir y a quién o quienes va a culpar. Igual pasa con algunos medios de comunicación nacionales que antes de leerlos ya se sabe la editorial. Es la politización de la prensa en un país dividido en dos y en la que la crispación es la moneda común. Creo que la información en España necesita resetearse, debatir, desde la libertad, la nueva información que necesitan los ciudadanos. Hay una nueva cultura, una necesidad de una información diferente, menos crispada y más creíble. Los medios informativos están sufriendo una crisis de identidad. Y no solo es culpa de la tecnología. Ahora se está poniendo de moda en los medios fichar a políticos como tertulianos. No está mal, pero si a los ciudadanos les interesa más que los políticos debatan en los medios de comunicación que en el Parlamento, es que algo malo sucede en nuestra democracia. La sociedad española está muy crispada y los medios no deberían contribuir a crear más crispación ni más división.