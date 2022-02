Los papás, calladitos

Desde que a mi hijo Quino le ha dado por querer ser de mayor como Mbappé y milita en el equipo infantil de Tiempo Libre estoy algo más en contacto con el fútbol modesto. Estoy aprendiendo lo que es un carrilero o la diferencia entre un medio centro y un defensa central. Pero lo que no llego a entender es la actitud de muchos padres que, desde la grada, alientan a sus hijos a llevar a cabo acciones violentas e increpan e insultan al árbitro, que no es más que otro niño más en el campo, en la mayoría de los casos, (ahora más desprovisto de defensa a raíz de que han eliminado la figura del linier, algo que tampoco entiendo). Y a eso le sumaría la imagen y los valores que transmiten muchos entrenadores, que incluso se encaran con el público creándose situaciones a veces más tensas de la cuenta e impropias en un ambiente en el que son los valores los que hay que defender y no tanto los goles que suben al marcador.