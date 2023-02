Cuando apagué la tele no sabía a qué carta quedarme. ¿Había mi equipo realizado un buen partido, un aceptable partido, un mal partido? O veía el vaso casi lleno o lo observaba medio vacío. Porque la realidad era que habíamos perdido por dos buenas jugadas del Fútbol Club Barcelona. El pálpito amarillo, o sea, lo que te dice el corazón la noche o las horas anteriores del encuentro, me señalaba claramente revoloteando alrededor de las orejas que la goleada iba a ser de escándalo; mi otra cara, la del optimismo teñido asimismo de amarillo, me sugería que con algo de suerte (sin suerte no se gana a nadie, ni la gente se hace millonaria, como afirmaba el ínclito Antonio Escohotado) podríamos hasta ganar. Quién sabe. Aún recuerdo el penalti que nos hizo el endeble defensa granazul el año pasado, ¿no? Sí, creo que fue entonces cuando Lenglet le dio a una extremidad cadista en vez de darle a la esfera de la discordia y de la papa. El penalti nos llevó al triunfo.

En Cádiz llamamos papa a la suerte o a tener suerte, ¿verdad, amigo Payán? Recuerdo que un día me dijo, pues el bueno de Payán se ganaba unas perrillas hablando en Radio Juventud que, si alguien rajaba con cierto casticismo andaluz, inmediatamente era multado por el ministerio del siniestro Fraga Iribarne, hoy recordado solamente como arcángel de la guarda o viejo santón de la democracia española.

Volviendo al comienzo de esta croniquilla y olvidando pasados mejores: ¿Nos golearían? ¿Ganaríamos con algo de papa? Cuando apagué la tele no sabía a qué carta quedarme, ya digo. O veía el vaso casi lleno o lo observaba medio vacío. Pero pronto me vino al entendimiento el gol anulado a Roger y me pregunté si la carga de la Furia Gitana al porterazo germano fue tan alevosa como para silbar falta. Porque la maniobra del nuevo nueve (perdón por la paronomasia) fue de durse, como se dice en los tendidos de sol después de una gran faena de un torero. Urdiales ha estao de durse, verbigracia.

Este chico, Roger, cuando lo veía jugar con el Levante, me decía a mi mismo: "Sería bueno que el Glorioso lo tuviera en sus filas". Y mira por dónde, Vizcaíno me ha hecho caso. Buen fichaje. Creo que con Roger hemos acertado plenamente. Este chico de cuello tatuado podría meternos con algo de papa alrededor de una decena de goles, lo cual estaría de durse, siguiendo con el andalú, sin multas ya. Y en el otro "gol", el anulado por un tobillo, se quedó con Chistiansen y luego con el meta. Que no valió, vale; pero hizo lo que debía, meterla. Repito con esas dos jugadas nos ha demostrado que se trata un nueve de categoría. Que Dios no oiga.