La pandemia y los Reyes Magos

Los héroes de la pandemia, representantes de los colectivos médicos, sanitarios, fuerzas de seguridad (policías, guardia civil, etc.), bomberos,abogados, graduados sociales… podrían ser los que formen el cortejo de los Reyes Magos, Estrella de Oriente y Cartero Real, del próximo 5 de enero de 2021, en Cádiz. Esta es la propuesta que una asociada, que en su día fue Estrella de Oriente, ha presentado a la directiva de la Asociación, que preside Manuel Navarro, junto a Antonio Saiz y Carmen Izquierdo, además de los tres Reyes Magos de este año, Antonio Martín, Diego González y Alejandro Sanz.

La idea es muy novedosa y supondría un auténtico 'pelotazo' a nivel nacional, ya que la Asociación Reyes Magos de Cádiz sería la primera en tomar esta decisión, que se puede debatir en la asamblea, telemática o no, prevista para el 14 de este mes. No creo que, este año, haya más de un candidato a Rey Mago que no vea con buenos ojos esta posibilidad, además de que parece que, por las circunstancias conocidas, puede no haber muchas candidaturas. Este es un año difícil, complicado, no habrá cabalgata, ni visitas, a mayores y niños, el 5 de enero, y pueden no celebrarse muchos actos habituales para recaudar fondos para los juguetes. Se podrá alegar que esa opción no se contempla en los estatutos, pero situaciones excepcionales obligan a medidas excepcionales y ésta lo es. Otra cosa es que la directiva quiera o no.

La Asociación, al ser la primera a nivel nacional, daría no solo un notición sino que además saldría de su inmovilismo y ofrecería su imagen más solidaria con la crisis sanitaria actual. Cádiz es diferente y aquí encarnar a un Rey Mago, formar parte del cortejo real del 5 de enero no cuesta dinero, como en Sevilla, y para ejemplo que se lo pregunten a Alejandro Sanz y Niña Pastori, a los que todavía se les espera para que colaboren, como debería ser, con la campaña 'ningún niño sin juguetes, ningún niño sin ilusión'. Tarde o temprano se sabrá.

Reyes Magos tiene directiva, consejeros permanentes, consejeros delegados (aunque todavía no están nombrados oficialmente) y cerca de 400 socios. Si lo piensan ésta puede ser una oportunidad de oro para demostrar, una vez, más el espítitu altruista, de solidaridad y hermandad que le debe caracterizar. ¿Se sabrá entender y valorar todo el significado que esos nombramientos que, por supuesto, deberían realizar los propios colectivos de los héroes de la pandemia? Tiempo al tiempo.