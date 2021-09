La pandemia Portuense

Pasados ya los meses del Ángel de la Muerte, oculto ya el pánico al contagio, abochornado el sentimiento destructivo, llega la hora de la convivencia. El tiempo ha idos asentando el nuevo vocablo, y visto que el Armagedon, mas que apocalíptico es molesto, ya pocos son los que como las trompetas de Jericó lanzan proclamas anunciando el fin de la especie. Tras años, pues pasó más de uno, lidiando con lo desconocido, el rostro de la mantícora ya es familiar. Nadie busca sus fauces, pero si alguno es mordido no lo es mas que por el cáncer, Belcebú aun no destronado, o la gripe mal curada. Aun hay alguno, que con el pelo cubierto de ceniza, sonríe esperando, como la parca, contar los muertos profetizando la idiotez humana y sus amplios conocimientos sobre el bien y el mal. Pero para el Portuense de a pie, el lógico y mordaz, que sigue viendo el verde aroma de los pinos posándose sobre las dunas de salados reflejos. Lo sufrido no es menos duro que la marcha de quien se fue de la mano de otros boletos de macabro premio, lo vivido no ha sido mas que el reflejo del alma sobre la vida, una vida que juega a sacarnos el lado mas humano, mientras en la vuelta de la esquina nos devuelve el egoísta reflejo de la envidia, el odio y la insolidaridad. Con el pasar de los meses aprendimos lo mismo que en los tiempos que no volverán, y es que la vida, la que nunca repetimos, la que decimos adiós en cada segundo que ya no volveremos a vivir, nos va enseñando que siempre tendremos el mismo final, siempre acabará igual, cambiando solo el cuándo y el como del nunca esperado momento. Y es que, si algo debemos aprender, es que un solo segundo frente al mar, una sola bocanada de salado verdor… un solo instante de vida, es algo único y maravilloso, sobre todo si eres Portuense o simplemente respiras. Como dirían la antítesis mas portuense de su sal blanca, Solo se vive una Vez… ¡¡¡Caramba!!!