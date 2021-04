Presentimiento, agüero, auspicio, un débil indicio… El pálpito amarillo. Así empezó el día, con el pálpito. Solitario el ático, salgo a contemplar una lejanía de Alcornocales. Las espesas nubes, empapadas de Mediterráneo, no pueden elevarse absolutamente sobre la sierra. La gente duerme, es temprano y nadie sabe lo que pasará esta tarde. Endemoniado, el levante abate los rosales amarillos que lucían en la terraza hasta ayer; hoy sus hojas permanecen derrocadas, creando una obstinada triangulación en el escondite que siempre queda entre tiesto y tiesto, el lugar adonde comen los gatos y la serpiente en forma de manguera con que regaré dentro de poco el pequeño jardincillo, la gardenia...

Dentro de un par de horas o tres llamará QQ desde la Calle Botica, muy cerquita de la casa donde vivió con su madre Chano Lobato. ¿Qué, monstruo, como va a quedar la cosa hoy? Él es un optimista y muy amigo de sus amigos, como dice la gente que está todo el día usando clichés lingüísticos. Más tarde, Javier, el de la Delega, me pondrá un uasa (whatsapps para los que no sean de Cádiz/Cádiz) menos breve que temeroso, en el que me expresará sus temores sobre algo que, cree firmemente, no funciona, no se han hecho las cosas como hay que hacerlas, Manolo, firmará pronto en el fondo negro del ordenador, así no podemos seguir, esto se hunde. Es un apasionado que, apenas se rompe algo, la media, por ejemplo, se hunde como un Titanic de fin de semana. Ellos saben que el pálpito amarillo jamás me abandona y les optimizo el desayuno. Total, a mí ¿qué me cuesta? Ya verás como todo saldrá a pedir de boca, le expreso al otro. ¿De Sofía Loren cuando joven?, incoa un cachondón que se ha incorporado a la tertulia electrónica. Éste trabaja en la tele y escribe en el Diario cosas sobre un concejal malencarado o de lo gordo que se ha puesto el Kichi, el que era yerno del Cuqui hasta que. Pero, me preguntan casi al unísono, ¿te está dando ya el pálpito amarillo? Trankis, troncos, esta tarde nos comunicamos ya ante el verde que te quiero verde, les espeto, mientras pongo a tostar el pan pa luego rociarle con el aceite del castillo de Espera. Vale, fija uno y oquei el otro. Son así, un poco pesimistas, vamos, sin mucha confianza en lo que tiene que pasar a partir de las dos y que desearían que no pasara como ellos creen desesperadamente que va a pasar, pero que todavía no ha pasado, en tanto les intento componer el semblante.

Ellos es que no son muy del pálpito amarillo, que no son tan creyentes. Hoy se come a las cuatro, ¿qué hago, la clásica tortilla de patatas?, haz lo que quieras, pero yo de aquí no me muevo hasta las cuatro. Aquí es una silla que pongo a un metro del televisor de 47 pulgadas. Me siento como los viejos de los colmados de la calle Bilbao cuando yo era chico, o sea, con el respaldar de la silla dándome en el pecho, a horcajadas, me aclara el amiguete de la Academia Hispanoamericana. Ellos todavía no saben ni por pienso que mi pálpito amarillo ya me ha empezado a ronronear que no le tenga temor a Timor, que el chavá es güena gente y nos va a hacer un favor grande. La comunicación entre la zaga azulona no existió y el balón tocó en Timor, se desvió y acabo en el fondo de las mallas. Gol con algo de fortuna, El Cádiz vuelve de Getafe con los tres puntos en el bolsillo, leyeron el lunes en el Diario. ¿Lo estáis viendo, so incrédulos? Es que nunca me creen, nunca creen en mi pálpito amarillo.