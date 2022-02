Y comenzó a llover y llover cuarenta días y cuarenta noches y todas las tierras se anegaron, se desbordaron los ríos, los mares inundaron los campos y toda la Tierra se convirtió en un inmenso mar sin existir monte o roca donde guarnecerse. Y entonces Dios le dijo a Noé construye una barca grande y entra en ella tú y tu familia y también una pareja de cada especie animal. Y Noé lo hizo y…navegó por aquel inmenso mar sin tregua alguna. Hasta que una mañana amaneció sin llover y una paloma con un ramita de olivo en su pico, se posó en el mástil de la gran nave. Dios había parado el diluvio. Yo desde entonces amo a la paloma. La adoro.

Pero es mas, la paloma siempre ha sido el símbolo de la paz y del mensaje. Cuando había una guerra o litigio entre dos partes y terminaba, se enviaba una paloma en señal de paz y de concordia. Yo desde entonces amo a la paloma. Cuando había que enviar un mensaje a alguna parte en son de auxilio de ayuda o simplemente un mensaje de amor, se enviaba una paloma mensajera que llevaba el aliento, la concordia, el amor. Yo desde entonces amo a la paloma.

En la Breña término de Barbate hay un enorme edificio que se llama El Palomar con cientos y cientos de nichos pequeños donde criaban palomos que luego llevaban a Cádiz para los barcos en sus travesías. Para no llevar vacas o corderos, era mejor llevar palomos y así se surtían de carne. Inteligentes y prácticos. Yo desde entonces amo a los palomos.

Y ahora ¡pobre de mí! La gente odia y desprecia a las palomas y les llama ratas voladoras. ¡No y no y no ¡Las palomas no son ratas, son aves maravillosas que siempre han sido símbolo de amor de mensaje de paz. Yo les echo de comer, les echo los migajones de pan y les compro pipas en el kiosco que se las esparzo por la calle.

He hablado con el veterinario doctor Alfonso Alcántara y me confirma que las palomas no transmiten enfermedades, en todo caso como otras aves, por ejemplo si defecan junto a una piara de vacas y tienen entonces salmonelosis o cocidiosis, pues pueden contaminan la tierra y el pasto, como cualquier otro pájaro, el mas corriente el espurgabuy. Pero no son como las ratas o los mosquitos anofeles u otros animales pequeños o grandes que pueden de facto propagar enfermedades. Yo al saberlo amo a las palomas.

P/D Tampoco me gusta eso de llamar palomo cojo a quien la naturaleza le ha cambiado la proporción de hormonas. También hay animales y plantas… frente a la Corredera hay un pino que no produce piñas y le llaman pino cojo. Y hay que tener respeto. Yo desde entonces amo a las palomas.