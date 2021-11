Me quedo hipnotizado ante las cuatro palabras que ha elegido el PSOE para su Congreso de Torremolinos: Somos socialistas, somos Andalucía. Es maravilloso definirse por lo que uno es frente a lo que uno no es. Esto lo aprendí en el bachillerato, casi, leyendo la obra de un teólogo inglés que hablaba de Dios diciendo lo que Dios no era porque no podía asegurar que fuera lo que no sabía que fuera, no era lo que sabía que no era. Se trataba de una especie de achique de espacios a las definiciones abiertas. Por ejemplo, en la Isla siempre ha habido recalcitrantes que han protestado -al modo de Lutero- afirmando contundentemente que ellos no eran de Cádiz, porque eran de la Isla (de Jerez para qué nombrarlo). Que la Isla administrativamente perteneciera a una provincia, a una región autónoma o a una realidad nacional "discutida y discutible" era una cuestión no esencial, daba lo mismo. No llevaban las 95 Tesis para clavarlas en la puerta de la Iglesia Mayor pero como si fuera, y andando el tiempo, algunos, ya convertidos en concejales andalucistas, llamaban a la bandera de España "la estanquera" o, sencillamente, "ese trapo". Pero en fin, quería decirte de las cuatro palabras de Torremolinos. Si Socialistas y Socialdemócratas son la misma cosa, pues dicho está; pero, ¿y si no es lo mismo? Pues dicho queda también, los socialistas no son socialdemócratas porque lo habrían dicho en el frontispicio del templo de Delos de Torremolinos como han dicho que eran socialistas. Tampoco son obreros, como históricamente lo fueron (pienso yo). Socialistas pero no obreros, Andalucía pero no andaluces, que no es lo mismo tampoco. El "somos" es un término definitorio. Uno, es; muchos, somos. El plural del ser es el mismo ser de todos los que así se definen (no volvamos a lo de la Isla y punto). El lema, cuyo autor no tengo el gusto de conocer (puede que haya sido una autora pero no sé por qué no lo creo), ha hecho una peligrosa afirmación de esencias: Los socialistas somos… ¡Andalucía!, dicen de sí mismos. Andaluces debe ser menos que Andalucía, o sea, que es verdad que no sólo se es menos sino que se es distinto. Desde el punto y hora de que vamos una vez más al continente y el contenido, que sabemos desde Saussure que no es lo mismo. Si los socialistas son Andalucía, o sea, el continente, los que no son socialistas, ¿qué son? Definirse en cuatro palabras no ha sido un buen ejemplo, si hay muchos como yo, que miran las palabras de arriba abajo, porque van a encontrar las grietas. Y se preguntarán por qué no han dicho de sí mismos que son, por ejemplo, españoles, demócratas, taurinos, verdes, camaroneros, qué sé yo. Tiene eso, resumir es otra forma de mentir.