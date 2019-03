Más que un padre

Hoy cumple 81 años nuestro padre, Juan de Dios García Martín, quien me ha enseñado que nuestros actos nos definen. Pasé una infancia feliz con un hombre entregado a su familia, pero desconocía su historia de amor por Cádiz.

La explosión de 1947 acabó con su padre, que emulaba al Niño del Mataero tirándose de espontáneo en la plaza de toros de El Puerto. Su madre, Manolita Martín, sangre flamenca, la mejor bailaora de zambra de Cádiz. Se crió en el 3 de la calle San Vicente, cuna de la saga Martín, y su escuela fue la calle. Infancia llena de fatiguitas pero repleta de emotivos recuerdos. Sobrevivió con ingenio, olvidando el hambre saltando entre azoteas y encaramándose al campanario de la Catedral con sus piernecitas al aire para soñar despierto. Trabajador de la Seguridad Social durante 51 años, nunca usó despertador, nunca pidió una baja. Entró como botones, el 1 de marzo de 1955, en la mutualidad siderometalúrgica. Con humanidad, simpatía, lealtad y esfuerzo progresó, siempre viviendo al máximo. -"El mayor tesoro del hombre, hijo, es su juventud"-. Padre de un maestro, un anestesista y un gestor, nos ha inculcado la voluntad de servicio y ayuda: ser buena gente.

Su sangre flamenca y la sabiduría callejera de posguerra generaron una persona especial. Es imposible resumir su biografía, las historias narradas y las que se reserva. Personaje en el sentido más positivo, capaz por ejemplo, de parar durante la mili la actividad del cuartel, en 1960, convenciendo a la tropa de no comer el mal rancho que recibían. Cuando creces y escuchas cómo dio la cara frente a un coronel de entonces, con una genial mezcla de talento y osadía, consiguiendo mejorar las condiciones de todos, te percatas de que tu padre es diferente. Así, cuando le pido consejo para afrontar algún problema, su respuesta es clara: "Hijo, cuando la verdad está de tu parte, se logra lo que es de justicia".

Héroe anónimo del Carnaval de Cádiz, trabajó por él sin afán de gloria. Carlos Mariscal, delegado de Fiestas en los noventa, decía: "Si no es por él y unos cuantos altruistas más de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas (FPPG), el Carnaval se hubiera ido a pique en esa época".

Anécdotas increíbles, como cuando conchabó a sus dos buenos amigos, Juan Vargas y Enrique Villegas, para que Manolo Caracol se llevara a 'Los Beatles de Cádiz' a Madrid. Allí compartió pensión con el Peña de Cádiz y vivió una etapa imborrable de surrealismo y risas. No caben en un libro sus historias con ilustres de Cádiz como el Peña, el Beni, Pericón, Agüillo padre, el Cojo Peroche, etc. -"Es que en Cádiz hay gracia hijo, la hay como en ningún otro sitio"-.

Asistía a los ensayos de el Brujo en el sótano del Teatro Pemán, con el alcalde Carranza y Vicente del Moral, quienes lloraban con sus coplas. En 1973, llevó a un ensayo de su primo Antoñito unas botellas con la leyenda "primer premio", anticipando la histórica victoria de 'Capricho andaluz' sobre su venerado y querido Paco Alba.

Grandes las reuniones de amigos que montaba en el Falla durante el Concurso. Conservo su foto con mi madre en uno de esos maravillosos bailes de disfraces del Falla al que fui, en su vientre, un mes antes de nacer. Aquel 1978 ganó ocho millones en la Lotería Nacional con los que avaló el préstamo para fundar la Peña Paco Alba que presidiría y gestionaría como tesorero durante años. -"El mejor premio me lo diste tú, hijo. No la lotería"-.

En 1982, el 23F, su amigo Pepe Mena, concejal de Fiestas, ordenó continuar el Carnaval, pero fue mi padre, de ideología aparentemente opuesta, quien lo metió en su coche a dar vueltas hasta las cuatro de la madrugada, escuchando en la radio el devenir del golpe por si tenía que embarcarlo esa misma noche. -"Las cosas se hacen con el corazón, hijo"-.

Como tesorero de la FPPG, junto al presidente Jesús García Álvarez y el secretario Antonio Benítez, dieron vida al Teatro Pemán con míticas actuaciones y organizaron el concurso de saetas de Semana Santa.

Durante los años 80 y 90 trabajó en el Cádiz C.F. con don Manuel de Irigoyen. Estuvo en el palco con Núñez, presidente del Barça que nunca viajaba, quien trajo el cava que guardó allí mismo para celebrar el primer título de liga de su Dream Team y que se llevó sin abrir. El mítico 4-0.

En 2003 se jubiló del negociado. Recuerda entre otras anécdotas a Carlos Díaz, su compañero, comentándole su idea de ser alcalde. Ayudó a muchos con sus deudas a la Seguridad Social y evitó dificultades a muchas familias. -"Lo importante, hijo, es dormir tranquilo por las noches y ante todo ser bueno"-.

Yo soy médico anestesista. Con lo vivido podría escribir algunas líneas, pero las páginas de oro son la lucha de mi padre contra el cáncer. Con tres procesos distintos en 10 años, sigue contando chistes al oncólogo y haciendo reír a las enfermeras durante "la quimio". En Medicina, la ciencia no lo explica todo. Un espíritu así sólo puede deberse a una conciencia limpia y luchadora y, con sus duros comienzos, es algo que me sobrepasa. -"Cada día ilusiónate por algo aunque sea sencillo, hijo. Vive así y ten presente que la mayor satisfacción de la vida es la muerte. Sin ella no tendríamos aliciente por vivirla"-.

Sus hijos, Juan de Dios, Rafael y Manuel, estamos orgullosos de su ejemplo de superación e intentamos seguir su valioso legado. Él da el mérito a otros. -"Mi vida ha sido plena, gracias a mis hijos, a mi abuela y sobre todo gracias a vuestra madre (Loli)"-.

Felicidades, papá. Nunca creíste llegar a los 80 y ya tienes 81. Te quiero.