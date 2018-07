Un pacto responsable con El Puerto

Quien fuera Presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, dijo que “no se puede escapar a la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy”. El Partido Popular fue el partido ganador de las elecciones municipales y quien tiene mayor representación de concejales en el Ayuntamiento. Desgraciadamente, por un pacto PSOE-IU-Levantemos no gobernamos la ciudad, en lo que está siendo un mandato municipal falto de proyecto de ciudad, estabilidad y gestión para El Puerto. Nosotros no elegimos estar en la oposición, pero ahí nos situó el pacto tripartito en lo que creo firmemente que ha sido un error que no debe volver a suceder. Es muy difícil gobernar a la contra del sentir mayoritario, más aún en minoría tras la ruptura del pacto tripartito, que ha llevado a dos años de parálisis absoluta para El Puerto y que se ha dejado sentir en barriadas, urbanizaciones, colectivos y empresarios. Como portavoz del Partido Popular siempre he tendido la mano al gobierno PSOE-IU para poner por encima los intereses de la ciudad a los partidistas. Nunca los políticos deben entorpecer el desarrollo de la ciudad por tacticismo electoral. Tras muchos ofrecimientos de diálogo en las últimas semanas y viendo que PSOE-IU no llegaban a un acuerdo presupuestario con sus ex socios de Levantemos, me volví a ofrecer para alcanzar un pacto que permitiera la aprobación del presupuesto bajo una serie de mejoras que planteábamos desde el PP. Afortunadamente para la ciudad, con talante, nos pusimos de acuerdo rápido porque hay cuestiones que en la política local están por encima de las posturas ideológicas y El Puerto necesitaba un nuevo presupuesto de manera urgente.

Tenemos vocación de gobierno y propusimos inversiones en deportes como la sustitución del césped artificial de El Juncal, en familia como los parques infantiles, en comercio como actividades de fomento del comercio local, en la revitalización del casco histórico como la aprobación del Pepriche, en los empresarios como con la Oficina de Inversiones, una nueva Ordenanza de Licencias o en una rebaja de impuestos como en las tasas para los caseteros de la feria. Ocho medidas que no hacen que el Presupuesto 2018 sea el que hubíeramos querido hacer desde el gobierno local, pero si han permitido que hoy El Puerto tenga Presupuesto con soluciones del PP.

Esa es la responsabilidad que queremos para mañana y que no hemos evadido hoy. Estaremos desde ya vigilantes para que se cumplan lo antes posible.

Este lunes pasado fue un buen día para El Puerto. Estoy convencido de que se han roto muchos tabúes. Todos cedimos por un bien común. Confío en que nunca más se hagan acuerdos políticos anti nada, todo lo contrario, que este pasado lunes haya sido el punto de partida para que siempre se hagan políticas por los portuenses y a favor de la ciudad. Ese es mi compromiso de liderazgo al frente del Partido Popular.