Un pacto por la ciudad

La falta de acuerdos entre los partidos nos ha llevado a unas nuevas elecciones, la cuarta en cuatro años, y no sabemos que puede pasar cuando sepamos los resultados de las próximas de noviembre. Y este último desencuentro político se produce en un momento en que los asuntos de estado necesitan de un gran consenso y de una gran responsabilidad. La política rspañola, los políticos españoles, no son capaces de primar al Estado por encima de sus intereses partidistas. Esta falta de acuerdos ha originado un gran desconcierto y descontento entre la gran mayoría de la población que ve como sus votos no son interpretado por los responsables políticos. Pero esta nueva decepción no nos puede llevar a apartarnos de la obligación que tenemos como ciudadanos, votar.

La política municipal es diferente. La gran mayoría de los gobiernos municipales buscan la estabilidad que les de fortaleza para gobernar, buscando el consenso con las distintas fuerzas políticas que han obtenido representación. Esto es lo que ha sucedido en nuestro municipio. Ya lo dijo la alcaldesa en su discurso de investidura: "Intentaremos llegar a acuerdos con todas las formaciones". Todo en busca de la estabilidad municipal. El acuerdo con Ciudadanos, rodeado de una gran discreción que es como se llega a buenos acuerdos, ha cogido por sorpresa a todos. Pero es un buen acuerdo y sinceramente creo que es la fuerza política que más necesitaba de un acuerdo y con la que mejor se puede entender el gobierno socialista. Además, tiene la ventaja de estar gobernando en la Junta de Andalucía y esto le puede suponer un plus a la ciudad. La Isla siempre ha buscado la centralidad y este gobierno de centro izquierda puede conseguir grandes metas. Cierto que también podría seguir gobernando en solitario buscando acuerdos puntuales. Pero ya sabemos lo que significa esto, yo te doy mi aprobación si tu metes algo de lo mío. Y la ciudad tiene por delante muchos desafíos, grandes desafíos, en esta legislatura y no se puede abordar con un gobierno en minoría. Necesitamos aprobar unos presupuestos fuertes para sacar adelante las inversiones previstas.

Es un acuerdo con muchos puntos. Algunos ya estaban, otros muchos los llevaba el PSOE en su programa y otros los llevaba Ciudadanos. En general son medidas con las cuales todos los ciudadanos estarán de acuerdos y entre ellas figura una gran apuesta por el comercio y la industria como motor económico para la ciudad.

Este pacto es el segundo del actual mandato, pues hay que recordar que ya los socialistas tomaron un acuerdo con Podemos para la investidura. Acuerdo de una docena de puntos que, según la alcaldesa, continúan estando vigentes. Por consiguiente, creo que es un buen acuerdo, necesario para la estabilidad del gobierno y para dar fortaleza al gobierno de la ciudad. Y una novedad, por primera vez desde hace varias décadas, el pacto de gobierno se hace con un partido diferente y eso bien vale un gran acuerdo.