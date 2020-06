Cuantas veces no habré atravesado la pasarela para llegar, paseando, a las tierras perdidas de más allá del río. El Puerto, mi Puerto, es el este lado del cantil, y aun así, cuán lejana me pareció siempre la otra banda.

La barrera psicológica del río siempre estuvo presente, algo raro, pero siempre cruzar el río me pareció ir más allá. Ese día, sin embargo, con la prudencia que empleaba siempre para alejarme de la valla que rodea el puerto, y al doblar la curva, la estructura que solo había visto en los grandes conciertos se me presentó ante mis ojos. No solo eso, aquel erial de retamas y podredumbre se me presentó limpio y espacioso.

Ante mis ojos se me ofrecía una nueva banda, me acordé de las chabolas de la pesca, de aquel Flores de la otra banda, de la vida en los muelles tan lejanos y cercanos, y aun así, viendo el panorama, no entendía que la esquina mas cercana a la pasarela siguiera estando invadida por el pasado. Suponía que despejada la zona del concierto, y una vez terminado siguieran limpiando, dejando solo los centenarios árboles de la ribera del río, que los escombros de aplanasen , evitando que siguieran sirviendo de refugio a alimañas y bichos indeseables.

Detuve mis pasos y disfruté de aquella banda, limpia y útil, y comprendí por qué el cruzar siempre me resultó salir al más allá. La otra banda, abandonada, cercana, sucia, eran una frontera a los pensamientos, no eran mi Puerto. De seguro que quienes sí vivieron aquellos años de esplendor pesquero, quienes sí vivieron la vida entre las redes, quienes al llegar olían a las faenas de la mar, quienes sí escucharon algo más que el ruido de los bloques de hielo al caer desde arriba, sí se sintieron en casa en aquella banda.

Observando aquella nueva vida, sí me sentí unido a las marismas, a los esteros, a las salinas, porque entre El Puerto y su sal, ahora sí había vida.