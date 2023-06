Nuestra sociedad, no solo la española, sino aquella formada por todos los seres humanos, adolece de una sensibilidad excesiva en donde parece que el fino velo del daño es cada vez más delgado. Todo sienta mal, todo ha de ser medido, sopesado, tolerado y consentido, con el grave inconveniente que lo que único que debe primar es el sentido común y se ha perdido.

Ninguna sociedad ha sido, es o será perfecta. Lo aceptable o lo inaceptable varía en función de la evolución, y lo que hoy nos parece una aberración, hace escasos años era algo normal, siendo aberrante lo contrario. Cosas que hace años eran lo mas normal del mundo, hoy son autenticas aberraciones que no caben en ninguna mente, y ello nos conduce a que, partiendo de la base de las injusticias, las aberraciones y las intolerancias a las que nos llegamos a acostumbrar, quizás hoy nos encontremos con un camino, cuanto menos correcto, pero oscilante hacia los extremos. Y es que lo de ahora no es nuevo, pues ya hace muchos siglos la atracción entre personas del mismo sexo se veía como algo solo para mentes superiores, capaces de comprender el sentimiento por encima del sexo, quizás los mismos que no tenían esa capacidad de raciocinio fueron los que se encargaron de condenarlos, estigmatizarlos y excluirlos.

Por desgracia, cuando no todos los seres humanos tienen la misma capacidad de raciocinio, cuando la ambición, los intereses y el cinismo son los que dominan la mente, lo que debe ser normal se convierte en un péndulo lleno de extremismos. A pesar de ello el cine, en su labor filosófica, fue durante muchos años la mejor fuente de normalización, no olvidemos que todo los guiones son la mejor literatura para difundir pensamientos, ideas, razonamiento, y esa parte no está en manos de la parte plástica, en manos de los directores.

El cine nos dejo momentos clave, en donde la naturalidad por las relaciones entre personas de distinto color no es que debían ser toleradas, es que ni siquiera habría de plantearse que hubiera una diferencia. En otras ocasiones, nos mostraban la naturalidad ante la intolerancia… Y ahí esta la clave, es necesario un Orgullo porque falta naturalidad, normalidad, lo cual no quiere decir que ahora todos tengamos que soportar una nueva visión del mundo, pues los adoctrinamientos para imponer creencias, roles, tendencias, formas de vida, sentimientos o normalidades no son mas que autoritarias imposiciones alejadas de la razón, la nueva intolerancia.

Ojalá llegue el momento en que no sean necesarios los días orgullosos, pues los sentimientos son como el comer, beber o dormir, algo que diariamente hacemos sin que sea algo excepcional, sino algo normal y necesario. De momento, Feliz Orgullo.