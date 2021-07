Una oportunidad a la música

Ardo en música. Me es imposible dar un paso solo y que no ande en mi mente alguna melodía que canturrea, muchas veces por encima del volumen íntimo socialmente permitido. Mis compañeros del trabajo, cuando los tenía (el trabajo y los compañeros), han soportado mis excesos cantores incluso en los momentos menos oportunos; yo era casi como aquellos albañiles antiguos que soltaban gorgoritos incluso en mitad de la tarea más dura. Tengo de mi vida una concepción de cine sonoro, inconcebible sin la banda musical; amo a Gardel tanto como a Bach y me emociona igual Bruce Springsteen que Manuel Alejandro; soy incapaz de disociar los disfrutes en Grecia de la voz única de Dimitris Mitropanos. Una ducha sin canción bajo el agua es siempre menos higiénica, para que se me entienda.

Celebro pues la vuelta de los festivales veraniegos, la explosión jubilosa que supone la música compartida, las notas y acordes transportadas a lo lejos por el levante o el poniente en las noches veraniegas, todo eso lo celebro. Me hace pensar un poco, no obstante, en qué viento habrá favorecido este estallido insólito de macro citas sonoras que se repite en todas las poblaciones, y me asombro de la uniformidad de estas convocatorias, con la repetición de artistas y estilos a pocos kilómetros de distancia y con poca diferencia de fechas entre unas y otras.

La indudable alegría que este florecimiento provoca no queda empañada por mi pequeña objeción, que aun así tengo que soltar: desde hace tiempo se repiten, con contadas excepciones, los mismos nombres de las mismas figuras, no encuentro sorpresas en los carteles, no hay margen para los descubrimientos y me imagino a un montón de músicos con propuestas diferentes preguntándose dónde estará ese promotor que se fijará en ellos para, como a los extinguidos maletillas, darles una oportunidad.