Los ojos de Adú

Donde hay un sueño, hay un camino", dice la frase promocional de la recién estrenada película de Salvador Calvo. Adú es, como la Babel del mexicano Iñárritu, una trenza de varios hilos. El principal es la historia de un pequeño de Camerún que queda huérfano y ha de emprender un largo viaje a través de África en busca de su padre, emigrado a Europa. Muerta su madre, muerta su hermana y detenido en la frontera su compañero de viaje, Adú va a parar a un centro de menores de Melilla. Ahí lo dejamos, solo, con 6 años, a verlas venir. Al lado de esta historia (magníficamente interpretada por los niños Moustapha Oumarou y Zayiddiya Disssou, y el joven Adam Naourou), transcurren otras dos que le sirven de contrapunto. Un acomodado y despótico altruista con una ONG para elefantes se reúne con su hija, una chica desubicada que tontea con la droga: Luis Tosar y Anna Castillo, los dos grandes actores que funcionan de gancho del cartel. Al lado del de Adú su drama, aunque sincero, resulta banal, pero este relato tangencial contiene un símbolo poderoso: la bici que la joven se lleva de África como un souvenir fue el desencadenante de la tragedia de Adú. ¿Es África para nosotros algo más que un souvenir de la conciencia, una cuota mensual para Unicef o Acnur? El tercer hilo de la trama tiene que ver con la guardia civil que vigila la valla de la frontera. Es una historia oscura de desesperación, violencia y miedo. Uno de los guardias (Miquel Hernández) le resume a otro (Álvaro Cervantes) su cínica moraleja: la valla está ahí para decir a los africanos que son ellos los que tienen que solucionar sus propios problemas allí, en África. Al otro lado de la pantalla, al otro lado de la inmensa mirada de Adú, me ha venido a la memoria el último poema de Cesare Pavese: "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos./ Esta muerte que nos acompaña/ desde el alba a la noche, insomne,/ sorda, como un viejo remordimiento". He llorado tanto como lloré con La cabaña del Tío Tom. O más. Porque ahora me cuesta creer a gran escala, a la escala de África, que donde hay un sueño haya un camino. Y si lo hubiera, ese camino que pasa por nuestro lado no somos nosotros. No lo queremos ver. No lo queremos ser.