El objetivo de Pedro

Analistas muy conspicuos dicen, afirman que el objetivo del mal político es él mismo, perpetuarse a costa de lo que sea. Yo alucino, pienso, medito y procurando ser ecuánime y no dejándome llevar por nada, llego a la conclusión de que puede ser verdad. Tengo muchos amigos viejos socialistas con quienes he hablado y percibo en ellos o una actitud defensiva numantina o un "no me hables del asunto por favor". Y no digamos las declaraciones de eminentes socialistas de reciente pasado o que todavía pululan en las lides políticas activas, es decir que todavía ejercen en las filas del partido. No ven claro, dudan y hasta rechazan esa alianza con un partido que huele a carcoma, que basa su proyecto en anacrónicas programas ya desfasados e inconcebibles en una Europa moderna. Apologista de la vieja Eta, enemigo del Abrazo del 78 y carintoño del catalanismo. Decir y escudarse en el paraguas "progresista" es como presumir de albino, siendo más negro que Obvian el de Guinea o Adama Barrow de Gambia.

Puede justificarlo acudiendo a las bases (gente buena y comprometida que quizás no logre entender la gravedad de la situación) o a su guardia pretoriana, yo me lo guiso yo me lo como. Y no llega darse cuenta de la barbaridad de una alianza extremista. El asunto no obstante es difícil, pero hay otras soluciones., como dice Inés Arrimadas. Un ejemplo, el nuevo socio ya hace campaña con el ataque a los colegios concertados, sin tener en cuenta de que la competencia es buenísima para que nadie se duerma. Item mas si un obrero quiere dedicar parte de su jornal en educar a su hijo por ejemplo en un colegio religioso ¿puede y tiene derecho a que por el gobierno se le pague una parte? Esto y otros asuntos (made in Podemos) impuestos excesivos, mas paro, la cosa esa de plurinacionalidad Estado federal que no puede ser asimétrico porque entonces no es federal ( ya pasó esto en la primera república 1873 que no lograron una república con 17 Estados) Y amnistías para los golpistas, la reforma de la Constitución, la financiación autonómica cara a los mismos de antes…..Quizás asuntos ya superados y que acercaría, falta de libertades y régimen troglodita, España a Venezuela o a Honkong. Hay quien dice que más vale un bocadillo y libertad que dos bocadillos y callaita la boca. A lo mejor tiene ínfulas y pasar a la historia como otros Pedros, "el cruel" "el emplazado" "el ceremonioso" "el católico" ….y él "Pedro el magnífico"

P/D El asunto es complicado y difícil. Pero posible. ¿Puente de plata…? a Bruselas o a la ONU y Borrell u otro gobernaría el PSOE, partido que en uso de su demostrada ya experiencia madurez y democracia, se podría coaligar con otro bloque, purgado de extremistas de derechas, bajo pautas concertadas. Esto no es el chocolate del loro, pero es posible y lo más importante la mayoría de los españoles estaríamos contentos.