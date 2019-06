Algo nuevo, ¿por qué no?

Hoy es el primer día del resto de tu vida". Un amigo que celebraba su cumpleaños compartió conmigo unas reflexiones que ahora quisiera comentarles.

Es verdad que todos los días, no solo el del cumpleaños, empieza una nueva etapa en la vida: nada está escrito para siempre. No estamos condenados a repetirnos, ni a que nuestro hoy sea una fotocopia del ayer o del anteayer. Tampoco hay que ser ingenuos y pensar que vamos a poder dar un giro de 180 grados, de buenas a primeras, a nuestra vida. Ni mera réplica del pasado, ni partir de cero. Somos lo que somos y lo que hemos sido, es cierto, pero también somos lo que todavía podemos ser, lo que aún tenemos pendiente, lo que podemos hacer para acercarnos a ese yo al que cada uno de nosotros está llamado a ser. No renunciemos: nuestra vida tiene derecho a que nos tomemos en serio.

Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras se está vivo, se puede cambiar. Se puede mejorar. También se puede empeorar, ojalá no nos suceda eso. Lo importante es no darse por muerto antes de tiempo, tirar la toalla o renunciar a nuestros sueños. Necesitamos realismo, sí, pero también, ambición.

Estas reflexiones son también válidas si las pensamos a nivel social. Si creemos en nosotros mismos, como personas y también como grupos sociales, podremos hacer frente a la realidad con ganas, e intentaremos hacer algo que la mejore. Si no confiamos ni en nosotros mismos ni en nuestras organizaciones sociales, estamos perdidos. No nos habremos muerto… nos habremos suicidado.

Creo que podemos lograr mucho más de lo que pensamos. El guión de nuestra vida no está ya escrito. No intentar nada nuevo es cómodo pero es letal. Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad que nos hace vivir sin nostalgias por el pasado y, a la vez, con ilusión por el presente y el futuro. "El mejor momento para plantar ese árbol que no plantaste fue hace veinte años. El segundo mejor momento para hacerlo, es ahora". ¡Aún estamos a tiempo!