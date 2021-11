Hace unos días leía que el partido Vox propone peatonalizar la Ribera del Marisco, la Ribera del Río y desviar el tráfico rodado por dentro del Parque Calderón y que conecte directamente con Micaela Aramburu. ¡Me quedé perplejo!

Desconozco si ha existido el Pleno donde se haya debatido esta, bajo mi criterio, propuesta sin sentido; pero sin dejar aparte y sin quitarle importancia a la pérdida de identidad que sufriría uno de nuestros rincones como es el Parque Calderón, me gustaría centrarme en otro aspecto.

Si se llevase a cabo dicha peatonalización no haríamos otra cosa que aumentar esa “isla peatonal” que forma nuestro centro, que solo funciona cuando la hostelería trabaja. Si te das una vuelta de lunes a jueves por la tarde/noche, y más en estas fechas, te darás cuenta de la “isla” de la que hablo. ¿Para qué aumentarla? ¿Merece la pena cargarnos un enclave para que funcione solo durante tres o cuatro meses al año?

Debemos ser conscientes que, aunque la actividad hostelera de la ciudad se centre en esa zona, debemos atender las zonas que funcionan los 365 días del año, dando vida al comercio local.

Ya tenemos el centro peatonalizado, que funcione mejor o peor ya es otro tema; pero sí tenemos que tener en cuenta que hay zonas de la ciudad que funcionan mejor que el propio centro.

Me refiero concretamente a la Avenida del Ejército, para mí, el nuevo centro portuense, la calle con más actividad comercial de la ciudad, eso nadie me lo puede negar. ¿Por qué no hacemos esta avenida más cómoda para su comercio y su hostelería? ¿Por qué no peatonalizarla?

Y que nadie se eche por favor las manos a la cabeza, que lo estoy diciendo muy en serio. Desde La Noria, hasta calle Valdés, el gran pasaje comercial del nuevo concepto de ciudad portuense.

El Puerto necesita adaptarse a su nueva vida, al nuevo lugar de su motor económico.

Si esto ocurriera se quejarían muchos propietarios de locales del centro; los mismos que se han cargado las ilusiones y proyectos de personas emprendedoras, prefiriendo tener locales vacíos sin alquilar a alquilarlos a menos precio del que ellos creen que vale ¡Ilusos…!