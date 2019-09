La nueva tele

En una esquina de la cocina hay un televisor que no se enciende casi nunca. No es una smart tv ni nada moderno pero tampoco es una antigualla. Pero ahí va pasando los días sin que nadie la encienda. El que quiera ver algo ahí, se tiene que amoldar a lo que se ponga en ese momento en la multitud de canales que da la TDT. Tiene pocos años pero los nuevos tiempos la ha superado. Ya vemos lo que queremos en cada momento y no lo que echan. Si queremos película o serie, nada más que tenemos que irnos a cualquiera de las múltiples plataformas que tenemos al alcance de la mano, pagando por supuesto, para verla a nuestro ritmo. ¿Que hay que levantarse para coger un vaso de agua? Pausa y no pasa nada. ¿Que hay sueño? Al día siguiente se retoma por el mismo punto que antes estaba. Hace años almorzábamos en torno al Telediario y nos informábamos. Ahora un niño casi ni sabe qué es eso.