La nueva Andalucía

Ya se ha consumado. Se acabo. Llega lo desconocido. Llega lo nuevo. Un gobierno a tres bandas. Alguno sin querer rozarse con el otro, al menos en público, por eso del que dirán de mí. Ya dejaremos de escuchar esos cantos que dedicaban a Andalucía desde más arriba. Ya no hay votos cautivos. Ya no se hablará de la Andalucía subsidiada. Los andaluces ya no estarán en la barra de los bares cantando sevillanas ni jugando al dominó. A partir de ahora los andaluces votaremos en libertad, sin miedo.

Ya no se hablará de que hay que abrir ventanas en una comunidad gobernada por el mismo partido durante cerca de cuarenta años. Quizás hablaremos de los treinta y un años que lleva Castilla y León en manos del PP, claro que esto es otra cosa. En esta comunidad se vota en libertad. Faltaría más. Desde ya los andaluces no tendremos malas escuelas, donde los niños se tienen que sentar en el suelo, y barracones. Y nuestra sanidad será de las mas completas del Estado. Y muy buenos servicios sociales. Desde ya no seremos la cola de España, que digo España, del mundo. Faltaría más.

Gobernados por tres partidos tiene que ser mejor que uno. Siempre tres ha sido más que uno. Aunque visto lo visto, ahora el partido que gana es el que pierde y el que pierde sale en olor de multitud. Si no, que se lo pregunten a Juanma Moreno el nuevo presidente de Andalucía. Presidente legítimo con los votos de los andaluces, no cautivos, y por la gracia de VOX. Andalucía no es que vaya a cambiar. Es que ya ha cambiado. Si no se lo creen, escuchen, escuchen bien a los tertulianos. El problema no eran los andaluces, ni Andalucía, era el partido que nos gobernaba que nos tenía anestesiados con tantos subsidios, tantas fiestas y tantas subvenciones. Pero ya se ha acabado. Como la frase que escuchábamos en otros tiempos con respecto a Cuba, se acabó la diversión, llegó Juanma Moreno (con Ciudadanos y VOX) y mandó parar. Ah qué nostalgia.

Pues miren ustedes, ya me alegraría de que todo fuera a mejor. Que este gobierno sea capaz de crear empleo, de quitar las listas de espera de la sanidad, de crear una buena educación. Es decir de que todos sus proyectos se cumplan. Por el bien de Andalucía y de nosotros, los andaluces. Como el nuevo presidente, el del PP, vamos a hacer en esta legislatura lo que no ha hecho el PSOE en 40 años. Pues, bien. Pero permitidme que si miramos lo realizado en las comunidades gobernadas por el PP, hay cierto temor a que se priorice los centros concertados en educación y cierta privatización de la sanidad y más visto el currículum del nuevo consejero de Salud. Recuerden las imágenes de estos días en las urgencias de los hospitales de Galicia y Madrid. Si hubiesen sido en Andalucía, para qué contarlo. Miren ustedes, creo que ha faltado cierta cortesía, cierta grandeza, del nuevo gobierno. No estaría mal que se hubiese reconocido al PSOE los servicios prestados. Agradecimiento por el nivel que ha alcanzado nuestra comunidad. De lo que había y de lo que hay. Cuarenta años en los que ha habido cosas malas, sí, pero muchas más en el haber. Hoy Andalucía, a pesar de muchos, no tiene nada de qué avergonzarse y los socialistas se tienen que sentir orgullosos de lo realizado. Eso sí que ha sido un cambio.