Se me nubló

Pues ya estoy aquí otra vez, mi anhelado lector, desde este mi cierro preparado para poder de nuevo divisar, contemplar y distinguir lo que veo para poderlo contar. Y siempre pensando en lo que a mi respetado lector le puede interesar. Aunque a veces -y esto sólo se lo confieso a usted- escribo lo que me imagino y deseo, según me dé.

Después de varios lunes de ausencia, en los que este cierro ha permanecido atrancado, con los visillos echados y sus cristales velados, hoy de nuevo lo "descierro" y me pongo a mirar. Aunque me gustaría que mi lector supiera que al asomarme lo he encontrado distinto y hasta misterioso. Sus postigos me parecen más anchos y los ventanales de mayor amplitud. El herraje que lo soporta ha cambiado de color y su techumbre que había sido hasta ahora algo menguada y encogida, se me ha convertido en una más prolongada y puede que hasta desmedida. Su madera envolvente me parece un poco blandengue y con una elasticidad impropia de este material. Y todo ha sido porque esta ausencia aludida ha tenido un especial motivo, y no por vacaciones, sino porque cuando aquella vez me asomé, me encontré con un cierro totalmente nublado, desde donde no podía ver nada. Y consecuentemente se transformó "a posteriori".

Un cierro entre calores y añoranzas, en un cierro mío que, como atalaya de la vida, repaso y contemplo ese devenir diario de todo aquello que desde aquí se alcanza. Este cierro de mi imaginación que, en definitiva, es sólo transformar en palabras lo que pienso. Un cierro encariñado de mí como yo de él, que me sirve para contarle a mi fiel lector lo que me agita y fluye por mi mente y por mi vida. Es ese mirador que me hizo despertar en mi niñez a La Isla, que es mi pueblo. Sentimientos que guardo y conservo en esta abigarrada y confusa mente que hoy encierro. Vigía de mi calle Real, la que fue y dejó de ser, por mor de las imposiciones políticas y embolsadas corruptelas, que me dio y desde la que vi tanto, y me conformaron como soy. Ahora ya, en el umbral de aquello que llaman tercera edad, de ese cierro y desde él me sigo acordando.

Y parece ser que se me nubló por culpa de toda esa mierda que nos rodea y nos está ocurriendo desde que ese pasmado y turulato del Sánchez -aventajado alumno de Zapatero- nos está demostrando que alcanzó la Moncloa por pura chamba o carambola, porque de otra manera no hubiese llegado.

Espero que ya y poco a poco desde este cierro mío pueda ver con mayor claridad.