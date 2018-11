Hoy es domingo 4 de noviembre de 2018 y lo que le está pasando a esta ciudad, y a Chiclana y a Cádiz, con el tranvía, a fecha de hoy, es lo más parecido a la indignidad que conozco. No se dan explicaciones, no se informa del calendario. Y no pasa nada. Bien es verdad que salvo para las cuestiones laborales de los astilleros no somos dados a manifestarnos, ni a concentrarnos en las puertas de las dependencias oficiales. Si no fuera por esta razón antigua hecha de paciencia y santojobismo raro sería el día en que los ciudadanos hartos de esta tomadura de pelo constante no nos concentraremos delante de cada acto solemne o público con carteles, megáfono llamando por su nombre todas estas mentiras a las ciudades del tranvía.

De vez en cuando José Loaiza se dirige a los tendidos con mensajes trenviarios, como uno reciente que denunciaba la inequívoca voluntad cañaílla de que no nos costara "un euro más" este tranvía inexistente. ¿Los demás? Andalucía por sí, la nueva fórmula del andalucismo para lo mismo, que Romero siga cuatro años más viviendo del erario público, no dice ni pío. Entre otras razones porque -vamos recordando gracias a los informativos de Gonzalo Camacho- fueron los andalucistas los que trajeron el tranvía como el exponente máximo de la modernidad y los grandes expresos europeos. En especial el ex concejal de Urbanismo y antiguo hombre fuerte de Manuel de Bernardo, que impuso el trazado por la calle Real, que los socialistas lo querían por la Ronda del Estero. Eso los andalucistas de ahora, los socialistas de ayer y hoy están más callados que en misa, son los responsables últimos -y primeros- de la nefasta gestión. Pero claro, les sale gratis, apenas este pellizquito de monja de un artículo como éste que les recuerda la poca vergüenza que hay que tener para con tres ciudades a las que se les dijo con este resultado, esta ausencia de informaciones, esta conducta inicua e inexplicable ¿Ciudadanos? En lo suyo. Y Podemos en lo suyo también, que puede que no sea "lo nuestro", esta bandera enhiesta sobre el derecho a estar informados, a recibir las explicaciones sobre este desbarajuste de la obra pública. El tranvía -pensarán- que sea el fuego lento -en definitiva- en el que se quemen vivos los nuevos/viejos andalucistas y los socialistas, que eran los que se iban a poner las medallas de la ciudad del futuro, el progreso, lo guapo y anticontaminante, etcétera.

4 de noviembre de 2018 significa que estamos a menos de dos meses del fin de año. Sin nuevas pruebas del tranvía por la calle Real ni una información fiable y confiable de los planes de Susana Díaz para con San Fernando, con el tranvía de Chiclana a Cádiz por la calle Real.

¿En 2019 si Dios quiere?