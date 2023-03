Pienso en el dilema del que parte un best-seller de Gómez-Jurado: el cirujano que debe escoger entre salvar a su hija o al presidente de EE.UU. La hija es pequeña (no ha tenido tiempo de hacerse odiosa). En este punto una mujer como yo piensa: no me interesa, no veo el dilema. Decididamente los españoles no profesamos ese culto presidencial de Hollywood (nuestra envidia es magnicida y libertaria). Pienso en dos relatos de no ficción que me han gustado: Anatomía de un instante, de Javier Cercas, sobre Adolfo Suárez, y Un tal González, de Sergio del Molino, sobre Felipe González. Me han gustado pero no por igual: la de Cercas es una obra maestra, densa, compleja, atravesada por la ironía de destino, la filosofía y la astucia metaliteraria, que redime a Suárez como figura histórica sin sucumbir a su encanto. Del Molino es sintético, resultón, muy omisivo y al final turiferario (un coqueto baboso que se hace un selfie). Pienso en Pedro Sánchez, que quizá querría parecerse a Azaña (aunque le sobra encanto y le falta ética), y me pregunto cuál será el balance cuando un futuro novelista nos ofrezca su historia de redención. En lo social me parece la suya una gestión progresista y valiente: es un hombre con una gran visión de la oportunidad histórica, y de la rentabilidad del gesto que implica poco gasto. En lo económico me preocupa su visión extractiva (que es no ya la del pobre sino la del parásito sistémico), que reparte lo que no es suyo, endeuda el erario hasta límites de infarto y vende justicialismo demagógico. En lo político me escandaliza ese pragmatismo que pasa por encima de la ley y de la Constitución, porque en el momento en que el gobernante no respeta el marco legal dejamos de estar en un Estado de derecho. Yo no voy a votar a nadie en las próximas elecciones, porque me indigna que los políticos cobren pensiones vitalicias muy por encima de las de los votantes, y en concepto ¿de qué? Pero sí voy a seguir, en este contexto surrealista, la moción de censura de Vox con auténtico interés. Porque Ramón Tamames no aspira a nada y no tiene nada que perder (salvo la cabeza, que no es mi problema, sino asunto suyo).