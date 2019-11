Sin novedad en el frente

Tenía que llegar y llegó. El Albacete se encargo de romper la racha triunfal del Cádiz. Y además lo hizo como el equipo amarillo lo ha conseguido en varios partidos de esta temporada: sobre la bocina. Del partido ante los manchegos se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que el Cádiz sigue siendo un equipo con un extraordinario orden defensivo. La nota negativa no es la perdida de los tres puntos con un gol in extremis, sino que el Albacete ha sido el primer equipo de esta temporada que ha sabido frenar al conjunto de Álvaro Cervera.

Lo que falta por saber, y eso lo dirán las sucesivas jornadas, es si el Albacete se trabajó por derecho el estudio del sistema del Cádiz o es que los rivales han empezado a cogernos la matrícula y darse cuenta como jugamos. De todas formas hay algo que me consuela tras este partido y coincido plenamente con las declaraciones que realizó el entrenador cadista tras el encuentro y es que, jugando así, el Cádiz va a perder muy pocos partidos esta temporada. El partido se lo pudo llevar cualquiera, pero lo más justo hubiera sido el empate. Y ahí va a estar la clave del posible éxito cadista. Ganar cuando se puede y empatar cuando no se pueda ganar.

Al Cádiz lo pueden frenar en ataque, pero en defensa cuesta mucho derribar ese muro. Llegarán derrotas, claro que sí, pero lo que quieran llevarse los tres puntos frente a los cadistas lo van a tener que sudar. Así que visto lo visto, la derrota puede considerarse casi anecdótica, por llegar casi al final del partido y además porque la jugada vino precedida de una falta al Choco Lozano en ataque que el árbitro no vio. En resumidas cuentas, que no hay motivos para preocuparse por esta derrota. A olvidarse de la misma, que no del partido realizado, porque fue bueno, y a seguir trabajando en la misma línea.

Porque si las cosas no se tuercen de manera bárbara esto pinta muy, muy bien. Buena muestra de ello es que Cervera quiere ver hoy al equipo como en Albacete. Que te guste el equipo pese a una derrota es la mejor noticia. Y el rival de hoy es buena piedra de toque para demostrar que seguimos en la línea. Bonito partido ante un Sporting de Gijón que viene de dos partidos seguidos ganados, el último de ellos arrollando al Zaragoza.

Avisa Álvaro Cervera que los rojiblancos no vendrán en plan conformistas firmando un empate, cosa que puede ser, pero el Cádiz goza ahora mismo de un merecido respeto que creo que cualquier equipo firma un empate en Carranza. Y el Sporting no va a ser menos. Otra cosa es que salga a buscar la victoria, como es la obligación de cualquier equipo, pero si el partido no les sale como quieren sí que pueden dar por bueno un punto. Los no creo que salgan a firmarlo serán los jugadores cadistas.

Así que sigamos con el plan previsto. Lo del viernes pasado no cambia nada, ni la moral ni la vista de futuro. Como bien dice Cervera, nadie piensa en ascender sacado 15 puntos al segundo. Todos firmaríamos sacarle uno al tercero. Paso a paso. Hoy, otro.