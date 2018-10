El 7 de noviembre arranca la nueva etapa de La 2 Noticias. De ocho y media a nueve de la tarde. Ni un minuto más ni uno menos. Un horario ideal para el periodo invernal en el que tan a gusto se está al resguardo de la mesa de camilla entretenido con tus programas de cabecera.

Pronto se verá si quienes de boquilla defendían tanto el formato que fundara Fran Llorente el 7 de noviembre de 1994 arriman el hombro, toman el mando a distancia y se acostumbran al hábito de ver de lunes a jueves el nuevo formato transmedia coordinado por César Vallejo y Eva de Vicente. Pronto se verá si todos aquellos que se han quejado durante largo tiempo del descabellado horario de madrugada vuelven ahora a frecuentar esos contenidos que dicen anhelaban tanto. Mucho han cambiado las cosas en el mapa televisivo desde aquel otoño de 1994. En estos 24 años se han modificado las costumbres de los espectadores. Y han entrado nuevas ofertas. Las cadenas pares generalistas, sin ir más lejos, ubicaron sus informativos de tarde en horarios tempraneros, que son vistos con facilidad con más de medio millón de espectadores.

La 2 Noticias, durante los últimos diez años, ha contado con una masa de fieles por encima de los cien mil. Pero poco más. Es bueno recordar que por cada espectador de La 2 Noticias ha habido veinte de InformativosT-5, A.3 Noticias, y casi del TD 2, y entre diez y quince de La Sexta Noticias y Noticias Cuatro en sus ediciones de sobremesa. No soy optimista con las cifras que va a arrojar La 2 Noticias, lo que no quita para que me sienta la mar de contento por saber que puedo contar con él en su temporada número 25. De lo que tengo mis dudas es de hagan lo mismo quienes tanto lo han defendido de boquilla.