Hoy día y con esto de los horarios, podríamos llamarla la tarde-noche, pero al fin y al cabo, empieces antes o después, las horas y cantidad de alcohol en el cuerpo hace el mismo efecto a las doce de la noche, que a las seis de la mañana.

Lo comento en relación a lo sucedido en un chiringuito de moda (porque fue, es y será toda la vida un chiringuito) que eso es otra ¡vaya modita! los nombres ahora de los chiringuitos, con el vocabulario tan rico que tenemos, con las expresiones tan autóctonas que usamos y tenemos que recurrir a "beach" o a "bay" para referirnos a nuestra playa, a nuestra bahía, para contentar a un turismo que viene a comer nuestro "pescaíto frito", eso sí lo entiende todo el mundo, nadie te dice que quiere ir al "Fried Fish Shop"¡no! Todo el mundo quiere ir al "freidor".

A lo que iba, que me voy por los cerros de Úbeda, aunque si es verdad que llevaba desde junio queriéndolo decir.

Me estaba refiriendo a la agresión sucedida hace un par de fines de semana en el chiringuito "Fi Fi Playa" (en portuense) y aunque no justifique nada de lo que ocurrió, no me asombra en absoluto.

Algunas zonas de la noche portuense están dejadas de la mano de Dios, sin presencia policial y es ahí, cuando el más diminuto se vuelve un gigante.

El tema de los porteros de discotecas, es un tema que desde joven me sorprendió, porque me imaginaba esa selección del personal, llena de jóvenes cuadrados, bronceados y con un sobredimensionado punto de chulería que pensaba que cuanto más alta tuviesen la barbilla más puntos te daban.

Otro aspecto a puntuar sería como canalizar el orden de entrada cuando existía una cola, siendo el orden así; primero el grupito de amigas de la chavala que te gustaba, después tus amigos, luego los que crees que te pueden echar valor y los dejas pasar y por último los chaval@s que sencillamente esperan la cola.

Otra vez me he ido; hay quien dice que el chaval agredido fue el que golpeó primero, pero si estos "porteros de chiringuito" hubiesen sido profesionales, seguramente hubiesen actuado de otra forma muy pero que muy distinta.