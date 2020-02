Esta noche nos vemos

No hay derecho: utilizar los sentimientos y creencias de los demás, para hacer reír al mediocre, es de baja catadura moral, que pone de manifiesto el vacío que tiene su autor en ese cerebro fecal.

Es que me he podido contener.

No está bien mofarse de nuestra convicción en la inmortalidad, en nuestra sagrada creencia de que cualquiera de nosotros puede resucitar. Tratar de hacer reír con los fundamentos de nuestras esencias y con nuestra forma de vida (o forma de muerte) no es más que eso, un pobre producto de cerebros fecales.

Eso de decir que en Carnaval todo está permitido no es cierto. ¡Todo no! ¡Hay cosas que no lo están! Por ejemplo, los injustos ataques contra un colectivo numeroso como el nuestro. Aún existen asuntos respetables.

Nosotros somos los designados para contaminar a estos descreídos, aún a costa de nuestra sangre que contagia y con nuestro insaciable apetito de proselitismo. Tenemos que conseguir que abracen nuestra fe apocalíptica. Debemos mantener viva nuestra hambre legendaria para engrosar nuestras filas con más y más leales seres adictos. Y conquistar el mundo, porque el mundo nos pertenece.

A esos autores de cerebro fecal me dirijo para que dejen de seguir molestándonos. Somos diferentes, de acuerdo, pero eso no justifica bromas crueles a nuestra costa. Salgan de la tumba fría y oscura del insulto facilón y únanse a nuestras filas siempre fieles, donde no existe la duda, siempre ávidos y ansiosos, siempre avanzando, tropezando, cayendo, pero siempre adelante, perpetuamente liberados de ataduras terrenales y dispuestos a hacernos los dueños del mundo.

A esos autores de cerebros fecales, desde aquí os lo digo: ya está bien de cachondearse de nosotros los zombies.

Rectifiquen. O nos vemos esta noche.