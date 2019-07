Una noche en la Ribera

Caía la tarde, y el sol parecía descansar en las palmeras, aquellas que aun quedaban repartidas en la Ribera. La fresca brisa del poniente y la débil sombra que cubría mis pasos invitaban a no volver a ninguna parte, y allí me quede, paseando entre los gritos de los niños que jugaban y el trajinar de aquellos que volvían de las playas.

La noche volvía a envolverme, y aun no había dejado que se saciara ni mi apetito ni mis ganas de seguir paseando. Como era de esperar, era imposible sustraerse a la agradable compañía que me apretaba el brazo, mucho menos a sus susurros evadidos de la conversación que compartíamos con aquellos amigos, que de tierra adentro, parecían encantados con el clima, las playas y nuestra gastronomía.

Las ofertas para saciar nuestros sentidos eran infinitas, y es que, si tenía El Puerto kilómetros de costas, aun más metros cuadrados tenía de terrazas, repartidas por tan amplio espectro, que de Valdelagrana a Fuentebravía hacían difícil la elección.

Finalmente, el agradable fresco que echaba de menos algún abrigo, y para no escatimar, todos buscamos el abrigo de aquella terraza. Aún no habían dado las diez de la noche, y las mesas aún esperaban a los que habían abandonado la arena buscando el asfalto. Debían de ser las once de la noche cuando las primeras cervezas ocuparon sus puestos de salida, y poco a poco, la vida llenó cada uno de los rincones que nos rodeaban.

La vida, cuando se oculta el sol, empieza con la luna. Ante su enorme y blanco mirar las raciones de saludable ambiente se fueron sucediendo, y así hasta casi llegar al momento de la unidad, pasada ya la hora en que ya las princesas volvieron a sus casas, fueron llegando los momentos más dulces de la noche, y entre nata y chocolate las conversaciones se animaron, las cervezas y los vinos se marcharon a dormir, y el hielo, acompañado, se adueño de la noche, el invierno había llegado, la magia y el sonido de los hielos contra el cristal dejaron paso a saborear la noche portuense, y entonces, justo en ese momento, precisamente en el mejor momento de la tertulia, cuando las terrazas comenzaban animarse, las luces azuladas comenzaron a llegar.

La amabilidad del servicio dio paso a la desesperación de quienes por temor a las sanciones, tenían que dejar vacías las terrazas… el toque de queda había llegado, la realidad, la cruel realidad dejaba copas sin terminar, conversaciones a medias y un amargo sabor de boca que advertía de que a veces, es mejor irse a otra localidad en donde la noche no tenía fin.