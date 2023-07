No soy mitómano por frikismo, sino por agradecimiento a quienes tanto hicieron por hacerme feliz. Futbolistas, escritores, autores del Carnaval, cantantes y músicos, actores y directores... todos ellos creadores de grandes momentos que me llevaré a la tumba. Y ayer se fue uno de esos a los que guardaré siempre en mi corazón, pues sus invenciones me hicieron llorar de la risa cientos de veces. Me veo de pequeño cambiando tebeos en la tienda de ese viejecito de la calle Enrique de las Marinas para luego disfrutar en casa con Mortadelo y Filemón, el Súper, Ofelia y el doctor Bacterio, la aguda miopía de Rompetechos, la glotonería de ese chapucero Otilio jamándose un bocadillo de cocodrilo (vivo) o esa antológica 13 Rue del Percebe, retrato social en colores de una comunidad de vecinos cualquiera. Francisco Ibáñez fue un grande de España. Solo un “merluzo” no lo reconocería. ¡Córcholis ya!