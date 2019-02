Los niños con nombre

No ha sido necesario sobrecargarlos de maquillaje porque siguen teniendo caritas de niño. Da gusto verlos en escena representado su propio papel. Nada de sofisticaciones que adultere la autenticidad del personaje y mucho menos impostar las voces. Cantan de modo natural. Sin contraltos extraños ni estridencias. Es un placer escucharlos. Han traído la frescura que necesita un concurso tan viejo como el nuestro sin necesidad de pisotear nuestras raíces. Y vienen como anillo al dedo. Sí, porque en un año en el que por fin se le quiere dar a la cantera la importancia que merece, llegan ellos irrumpiendo de forma extraordinaria sobre las tablas del Gran Teatro Falla, recién estrenando su mayoría de edad como copleros, para decirnos a la cara: aquí estamos nosotros.

Y ahora qué hacemos, nos preguntamos gratamente sorprendidos. Se presentan con una puesta en escena sencillamente hermosa y con un precioso mensaje. Buenas letras de pasodobles. Cuplés simpáticos y nada rebuscados. Estribillo rematado y al tipo. Del popurrí tan sólo diré que es una delicia para los oídos. Pues eso; ahora qué hacemos. Porque si realmente ha sido la sensación de este certamen habrá que reconocérselo como realmente se merece, digo yo. Digo yo y dicen muchísimos aficionados que sé que han sido también cautivados por esta magnífica comparsa de los niños, como se le conoce cariñosamente. A mí personalmente me han trasladado al año 1968, cuando con sólo 18 primaveras recién estrenadas canté por primera vez en el Falla con 'Los mayordomos', mi primera comparsa. Viéndolos tan alegres, tan inocentes y aparentemente tan ignorantes y a la vez tan sabios, he deseado por un momento regresar a aquellos años que no volverán para verme cantando con ellos como un niño más. Puede que algunos incrédulos se muestren estupefactos ante esto que digo. Pero ya saben: los niños siempre dicen la verdad. Y la verdad es que llegan 'Los niños sin nombre' para empezar a escribir su propia historia en el Concurso de nuestro Carnaval. A partir de ya para mí sois 'Los niños con nombre'. Con nombre propio además. Salud