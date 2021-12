Un niño pequeño, acaso de unos meses, es lo más admirable y entrañable que existe sobre la Tierra. Si ya balbucea, te mira con una extraña mezcla de sorpresa, interrogación y dulzura, más aún. Conforme avanza en su edad, su mente va almacenando imágenes y conocimientos. Pero al principio, recién llegado a este mundo, es pura inocencia hasta en su mirar. Quienes hemos tenido un hijo, siempre recordaremos el momento en que, recién nacido, lo cogiste en tus brazos, y lo estrechaste diciéndote que era alma de tu alma y cuerpo y de tu cuerpo. No hay sensación más entrañable en toda la vida.

En estos días tenemos delante al Niño en el pesebre junto a sus padres. Es la figura central del Portal entre su padre y su madre. Pero lo curioso es que el Niño, cuando se fue haciendo mayor, no dejó, ni tenemos imagen alguna, pasó treinta años en el anonimato, salvo aquello de cuando se perdió en el templo hablando con los doctores de la Ley. Me gustaría saber cómo era de más mayor y de joven... Teniendo en cuenta que luego se convirtió y actuó como el hombre más valiente, honrado, extraordinario, solidario y revolucionario….de todos los tiempos.

De los niños del tercer mundo sí que de vez en cuando aparece una foto, una imagen en la que se transmite el hambre, la miseria y la soledad, la barriga hinchada, los ojos tristes, la tez famélica… No tienen ni la mula, ni el buey, ni los Reyes Magos ni siquiera nuestra atención. Lo niños suelen guardar sus recuerdos infantiles toda la vida. Cuento una anécdota personal demostrativa, muy sencilla pero entrañable….hace poco un muy anciano me paró y me dijo que siempre recuerda con afecto y cariño a mi padre (hace más de 45 años). A mi pregunta contestó que "yo era niño de los recados en una carpintería y con trocitos de madera me hice una hucha que luego paseé por todo el pueblo sin que nadie me echara nada. Su padre me vio, me preguntó y a mi triste respuesta me dijo toma chaval, y me echó ¡un duro de aquellos tiempos! Jamás lo olvidé". Sencilla anécdota pero demostrativa. A mí me llenó de emoción aquel gesto tan sencillo y entrañable que tuvo mi padre.

P/D. En definitiva cuando veamos el Portal y al niño, acordémonos de los millones de niños del tercer mundo que beben agua podrida, que a lo sumo comen hiervas y que mueren como chinches desprovistos de todo. Y además de cantar los peces en el río, demos a UNICEF o a Cáritas algo para ellos.