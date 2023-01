El niño de santa maría

Respiré tranquila al saber que el llamado Niño de Santa María (no confundir, válgame Dios, con el niño Jesús) no se ha metido, por ahora con Papa alguno, ni con la Iglesia Apostólica y Romana. Ayer, mientras estaba en la tienda de Pose's comprando un relicario de plata de Santa Escolástica que quiero poner en el aparador, una señora estaba comentándole al encargado que el de la afrenta a Su Santidad Juan Pablo le había dado castaña al gran hermano. No lo entendía y tuve que agudizar el oído como cuando me confieso en San Francisco. Al parecer hablaban de ese tal Ismael Beiro, tan afamado en estos días desde la apertura del templo de Sodoma y Gomorra en Fragela. Pensé que tiene castaña que lo critiquen antes incluso de las elecciones, pero así es la demagogia de las letras que cantan estos tipejos. También, contaba esa señora, que le dio estopa al alcalde, al PSOE y a la derecha. ¡Ja!, la derecha. La misma que eligió al Niño de Santa María (me santiguo tres veces) pregonero del Carnaval. Pero qué poca memoria tienen estos haraganes. Al salir de la tienda corrí a comprar el Diario y vi la foto de este coplero (¿Quintero, León y Quiroga eran escayolistas?) y me echaron para atrás sus barbas y greñas. Lo confundí con un amable pedigüeño al que cada día, en la puerta de la iglesia de San Antonio, le doy los cinco céntimos que me sobran de comprar una viena. Qué estropeado está este muchacho, pensé. Ha sido volver a la farándula y encontrarse cuesta abajo hacia la vejez y la perdición. Pobre.