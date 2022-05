Afirmo, me reafirmo que no soy machista. Tengo cuatro hijas y diez nietas, además de mi jefa mi mujer. Por tanto mis comentarios no son producto de una visión parcial de mi condición de hombre, sino de un razonamiento lógico y natural. Voy al asunto. Me parece una capullada eso de las vacaciones menstruales en la mujer. Y la razón fundamental que aduzco es que siempre, siempre, la llamada regla ha sido una situación delicada, oculta y sensible de la mujer. Nunca ha ido diciendo por ahí, ¡que tengo la regla, que estoy sangrando! Siempre lo ha disimulado, ocultado como cosa íntima y personal. Que no sería lógico que en una oficina o fábrica todo el mundo supiera que fulanita "no ha venido hoy porque tiene el mes" Si la chica esta indispuesta, pues falta al trabajo diciendo que está mala. Y punto y no pasa nada.

Titulo así el artículo porque no quiero citar el sitio…"en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero citar…." existía una mujer que le llamaban "la niña del mes" imagínense la razón ni más ni menos que la redicha alegaba su menstruación ante cualquier contingencia. Y así se le llamaba y lo más curioso es que el título lo heredó su hija y hasta su nieta, "la hija del niña del mes "la nieta del hija del mes". Además es cosa notoria y muy corriente que muchas mujeres toman sus pastillitas (etinilestradiol o similares hormonas reguladas por sus ginecólogos) a fin de regularizar sus ciclos) bien por singularidades fisiológicas o laborales.

Podríamos objetar otras razones. Por ejemplo y alegando la igualdad de los dos sexos. Cuando un hombre tiene la llamada gota, inflamación de los pies por el ácido úrico, más propio del hombre que de la mujer, también tendría que alegar vacaciones. Y en general, cualquiera que tuviera un fuerte dolor de muelas ¡la noche triste de Hernán Cortes en Méjico! se queda chica con un fuerte dolor de muelas! También tendría derecho a una vacación.

Y es ni más ni menos, que este Pedro Sánchez lo mínimo que se puede decir de él, es que es medio tonto. Que hasta los mismos socialistas lo dicen. Y en este caso las llamadas "mujeres socialistas" Y sin ir más lejos la destitución de Paz Esteban directora del CNI para complacer a los separatistas catalanes es una auténtica barbaridad. Que hace daño a algo más íntimo de la estructura gubernamental, que son los secretos de Estado. Porque toda nación tiene sus servicios de inteligencia para simplemente velar por su seguridad. Los llamados espías o confidentes y personal ad hoc. Y este hombre castiga a la responsable indebidamente. Yo pienso que si esto le hubiera pasado a Felipe González o a Adolfo Suarez,….los gritos hubieran llegado a Pekín.

P/D . Hay otras cosas más importantes que arreglar y legislar. Muchos más que el asunto de la Niña del Mes. Es como la mujer que va por la calle con un bolso que lleva grabado "INTIMISIMO" Ella va tan campante, pero todo el mundo que la ve, sabe que dentro del bolso lleva unas bragas.