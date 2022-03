La niña de la foto

Tiene mirada lánguida de hielo azul. Lágrimas congeladas: no resbalan porque el hielo se enroca en las mejillas vírgenes y en los rostros sin vida. No es su caso, la niña aún respira. Apenas. La fotografía ni siquiera se ha hecho todavía. O quizá sí. Apenas. Ocupa el asiento trasero de un vehículo rebelde que ha recorrido tres mil kilómetros para recogerla en la frontera de Ucrania. Llora bilateralmente; ora de alegría, ora de pesar. Atrás deja a su madre, que cuida de su madre. Se despidió con urgencia de su padre. Lo vio raro, diferente, como si hubiera perdido su identidad, su forma de ser. Vestía uniforme militar, uno prestado, con un brazalete de capitán teñido de color amarillo que lo identificaba como voluntario. La niña piensa en su padre portando un rifle y un sabor ferruginoso se apodera de su paladar: el sabor del acero. Se trata del miedo. El de una chiquilla, el de su madre y el de la madre de su madre. El pánico anclado en su pecho incipiente con sujetador deportivo, el terror de no volver a ver a quienes más quiere, el de no retornar a su tierra.

La culpa. ¿De quién es? ¿A quién se la adjudicamos? En la guerra muere gente, la misma que en la invasión. Personas con padre, madre y madre de su madre. La niña pensaba que era imposible retroceder en el tiempo a batallas pasadas, a dictadores sin límites, al aburrido vídeo en blanco y negro de YouTube y a las latas de conserva. Pero aún retumban en sus oídos los zambombazos de la madrugada. Se alzan edificios de diez plantas a los que el mordisco de un dios loco ha arrebatado dos de ellas. Los trozos de alma, sanguinolentos, escoltados por sus mascotas, llorados por todos.

Va en el coche pensando en los veranos, tan recién llegados como de costumbre, redivivos, julios y agostos de playa y sol y gaviotas e idiomas adoptivos. La mirada cambia su tono alcanzando el esmeralda. Recuerda su destino; el pasado verano, un lugar seguro donde vive su otra familia, la adoptiva, chóferes sin Uber que han cruzado Europa para recogerla, para rescatarla, para evitar que un criminal con ínfulas divinas se cobre el precio de sus lágrimas, canicas leves, zarcillos oculares de cristal de bohemia. Echa de menos Kiev cuando ayer deseaba abandonarlo, la alegría de quienes la han auxiliado empata con el dolor de los que ella ha abandonado. Sólo tiene catorce años, cumple quince en abril.

En la radio suena cualquier música con tal de que no la asalten las noticias. Se mira la muñeca, donde ha pintado una gran zeta que destaca sobre sus ríos de hielo y coral. Ya no caen misiles a su alrededor, pero tampoco puede ir a patinar. La niña ucraniana ha dejado de ser rubia, de ser niña. Un mundo absurdo y egoísta la ha devorado. Podrán haberla salvado de una muerte segura, pero nadie le devolverá ya lo robado: su sonrisa. Jamás encontrará la niña esa sonrisa perdida que le robó un fotógrafo ayer. Poco le importan la eternidad o la fama. Ella solo quería volver a sonreír.