Una necesidad ecológica en la Dehesa de Roche

No se puede desvincular el ser ecologista de la ciencia que lo sustenta, la ecología. El ecologismo es un movimiento social y político, pero no puede defenderse al margen de la propia ciencia. La defensa del medio no es sólo una actitud, es también un saber. Y para eso está el conocimiento. Muchos que se dicen ecologistas, si pudieran imponer sus medidas acabarían con el propio medio que dicen defender, por lo que es mejor guiarse por la ciencia y por la gente que se ha formado en ella antes de lanzarse a proponer medidas que pueden, al fin y al cabo, causar daños irreparables en el medio natural por desconocimiento absoluto de las dinámicas del mismo.

Y esto es lo que ha pasado en el pinar de la Dehesa de Roche. Hemos confiado en lo que se plantea desde la ecología. Pero sorprendentemente, quien cuestiona la actuación de forma pública no se ha preocupado por preguntarnos las razones, que hubiéramos contestado de nuevo, tal y como ya explicamos en su día. Era mejor provocar el engaño, cuestionar las razones e incluso sugerir algunas dudosas, o incluso mentir. Esa es la actitud populista y nefasta de algunos representantes políticos de nuestro pueblo, en concreto de AxSí, que demuestran que no les importa el pinar ni nada, sólo pescar en río revuelto sin tener en cuenta la gravedad de sus acusaciones.

Y a pesar de ello, nos hemos puesto de nuevo al lado de la ecología y, por tanto, hemos optado por ser ecologistas, no populistas. De hacer lo que parece más fácil, no realizar la entresaca, ahogaríamos el Pinar de Roche y pondríamos en peligro su existencia. Hacerla, y poner las medidas para que se haga conforme indican los profesionales forestales, es la opción tal vez menos popular, pero más ecologista. Los que plantean, sin conocimiento alguno de las razones, que no se deben cortar los pinos, simplemente no son ecologistas ni defienden nuestro pinar, aunque presuman de ello.

La entresaca de Roche, realizada periódicamente, se debe a intereses por proteger el ecosistema de los pinares. Y sigue estrictamente los criterios de los profesionales para ello. De hecho, los ejemplares son seleccionados bajo criterios y supervisión técnica y no por ninguna empresa maderera.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros actuales pinares son fruto de repoblaciones forestales hechas hace décadas y que éstas se hacían con una plantación de unas densidades muy altas de pequeños pinos (para asegurar el éxito de la plantación en suelos degradados). Debido a su crecimiento y al paso de los años, esos pinos (ya con 2 o 3 metros de altura y con las copas poco desarrolladas por estar muy juntos) deben ser entresacados para beneficiar a los mejores ejemplares, evitando una excesiva competencia por los nutrientes, el agua y la luz solar. Es decir, se requiere esa entresaca para asegurar la propia supervivencia y regeneración del pinar, todo lo contrario a los que acusan sobre el ataque al ecosistema.

Pero todo esto no es una opinión o un planteamiento del equipo de gobierno de Izquierda Unida, al que achacan que actúa contra su apellido, Los Verdes, del que hacemos gala y reafirmamos. Las entresacas de pinos no son algo que hayamos inventado nosotros, y nuestro monte público ha sido objeto de varias, puede que sin eco en las redes sociales que sirven de voceros a estas acusaciones, no sólo sin fundamento, sino profundamente contrarias a la defensa de nuestros pinares. Este concejal ha demostrado ser un profundo ignorante de lo que necesitan nuestros pinares o un mentiroso populista. En ambos casos, entiendo que debería pedir disculpas.

Por último, ¿hay aprovechamiento de los recursos madereros resultantes? Por supuesto, lo contrario sería ir contra las normas básicas del ecologismo, dilapidar recursos naturales que pueden sustituir a otros mucho más contaminantes.

Pero si queremos de una vez dejar patente la falta de interés ecologista por parte de las acusaciones vertidas en medios y redes sociales, podemos acabar con un dato que podían fácilmente haber conocido antes de verter tales difamaciones, que no deja género de dudas sobre lo adecuado de la entresaca: previo a su inicio, este informe fue presentado y tiene el visto bueno de Ecologistas en Acción. Ya que Izquierda Unida Los Verdes por lo visto no les supone refrendo alguno para considerar adecuada una acción de protección del patrimonio natural, ¿piensan lo mismo de Ecologistas en Acción? ¿También tienen intereses ocultos tras la entresaca de Conil? Era tan fácil como preguntar… si interesa la respuesta.

No hay ataque alguno al medio, todo lo contrario. La entresaca supone estar al tanto del cuidado de un bosque que ha sido plantado y que carece de autorregulación natural propia, como pasa en otros bosques. Implica cuidado, atención… y ecologismo, por más que imágenes catastrofistas no basadas en ninguna ciencia, documento o criterio, nos quieran hacer ver.

Salvo que el título de ecologista sea únicamente patrimonio de ellos/as y no requiera ni ciencia, ni conocimiento alguno.