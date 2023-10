No digo yo que no tenga una base cierta, aunque la desconozco. Supongo que un organismo independiente ha avalado la afirmación municipal, repetida en cuñas publicitarias radiofónicas, de que San Fernando es "la ciudad más limpia de España", de la misma forma que deduzco que se puede referir a la calidad del aire o al control de emisiones contaminantes. Entonces puede que sea verdad, aunque a la rotunda autoproclamación de esta especie de campeonato pulido le falta citar la fuente.

Claro que a mí mi madre me enseñó otro concepto de limpieza, mucho más comprobable con los simples ojitos que a unos les dio dios y a otros el diablo. Es decir, que lo que está limpio tiene que lucir limpio. Me temo que, por ahí, hay muchas ciudades en España que pueden presumir de ganarle a La Isla. Basta pasear por las zonas más céntricas para comprobarlo, sobre todo en las horas cercanas a los desayunos y meriendas, y dirigir una ligera mirada a los suelos de las terrazas. Parece imposible encontrar una mayor colección de servilletas de papel usadas y restos de comida, que aumentan en proporción directa a la afluencia de público. El mismo espectáculo se puede contemplar gratuitamente en otras calles de la población, siempre que haya un bar cerca.

No sé si los camareros tienen orden directa de no barrer o si es que las urgencias de su trabajo no le dejan tiempo para ello, pero tomar un café a la vez que se pisa basura no es el más deseable de los escenarios. Produce más asombro aún observar con cuánta naturalidad se mueve la gente sobre esta cochambre, indiferentes o tal vez resignados a ese hábitat tan inhóspito. Pretender encontrarte la mesa limpia o no sentirte impertinente si pides que lo hagan pertenece ya a las grandes utopías de la Humanidad.

Así que sí, seguramente el Ayuntamiento se apoya en uno de esos múltiples 'observatorios' quizá independientes, tal vez subvencionados, que hacen de la estadística su forma de vida y cuyos estudios utilizan las autoridades según les venga bien. Y seguramente tienen su gran parte de razón, siempre desde su punto de vista. Pero según el parecer modesto de alguien miope y con presbicia, este pueblo no ganará en mucho tiempo ningún campeonato de limpieza, y no es culpa del por otra parte eficiente y bien equipado servicio municipal de barrido, recogida y baldeo.